Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar en Argentina: el truco que muchos usan para seguir viendo

La inhabilitación geográfica afecta la operatividad habitual, generando la necesidad de implementar soluciones técnicas alternativa.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Ante la reciente caída de Magis TV y Xuper TV en Argentina, una gran cantidad de usuarios busca formas de continuar disfrutando de estos servicios de entretenimiento. La inhabilitación geográfica afecta la operatividad habitual, generando la necesidad de implementar soluciones técnicas alternativas para eludir las restricciones impuestas.

La solución popularizada consiste en descargar una VPN, herramienta que encripta la geolocalización de la dirección IP y permite que las plataformas salgan del estado de inactividad. Esta información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas. Dependiendo del dispositivo utilizado, ya sea un celular, tablet, computadora o TV Box, existen diferentes formas de descargar la VPN.

Funcionamiento de la herramienta y selección de la VPN

La herramienta VPN funciona encriptando la conexión a internet, ocultando así la ubicación física real del usuario. Este proceso resulta indispensable para eludir el bloqueo geográfico que impide el funcionamiento correcto de las aplicaciones de streaming. El denominador común entre los usuarios argentinos apunta hacia Proton VPN, opción gratuita que facilita el restablecimiento de la conexión.

Muchos usuarios descargan Proton VPN e instalan la aplicación sin inconvenientes en sus dispositivos principales. Sin embargo, enfrentan un problema adicional relacionado con la configuración necesaria para acceder al contenido. Este procedimiento técnico requiere seguir pasos específicos detallados en la configuración de seguridad de cada equipo.

Solución al requerimiento de actualización en Xuper TV

Los usuarios que logran conectar la VPN enfrentan un obstáculo final relacionado con Xuper TV. La plataforma requiere una actualización específica que cambia el sistema a una modalidad de pago obligatorio. Este cambio limita el acceso gratuito anterior, motivando la búsqueda de alternativas para evadir dicho ajuste.

Para evitar esta actualización, se puede utilizar la aplicación Downloader para instalar la versión anterior de Xuper TV. Este proceso requiere mantener la VPN activa durante toda la operación para garantizar el éxito del procedimiento. De esta manera, resulta posible sortear la complicación técnica y continuar con el servicio habitual.

