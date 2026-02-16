Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar en Argentina: el truco que muchos usan para seguir viendo

La solución popularizada consiste en descargar una VPN, herramienta que encripta la geolocalización de la dirección IP y permite que las plataformas salgan del estado de inactividad. Esta información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas. Dependiendo del dispositivo utilizado, ya sea un celular, tablet, computadora o TV Box, existen diferentes formas de descargar la VPN.