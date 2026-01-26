Secciones
SociedadActualidad

Magis TV fuera de servicio: por qué XUPER TV no es una opción segura y qué alternativas existen

La plataforma distribuía películas, series y transmisiones deportivas sin poseer las licencias correspondientes ni el permiso de los titulares de los derechos de autor.

Magis TV fuera de servicio: por qué XUPER TV no es una opción segura y qué alternativas existen magis tv
Por Virginia Daniela Gómez Hace 45 Min

La justicia argentina dispuso el bloqueo definitivo de Magis TV tras determinar la ilegalidad de sus operaciones en el país. La plataforma distribuía películas, series y transmisiones deportivas sin poseer las licencias correspondientes ni el permiso de los titulares de los derechos de autor. Debido a esta orden judicial, el servicio queda inhabilitado para reproducir cualquier tipo de contenido, marcando el fin de una aplicación que funcionó sistemáticamente fuera de las normas legales.

Cómo y dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026

Cómo y dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026

Ante este cierre, aparece XUPER TV como un intento de reemplazo para los antiguos usuarios de la plataforma bloqueada. Al igual que su predecesora, esta nueva opción carece de marcos legales para su funcionamiento, por lo que especialistas recomiendan evitar su descarga o uso por los riesgos asociados. Quienes intenten acceder a estos sistemas encontrarán dificultades técnicas o cierres permanentes, ya que las autoridades mantienen una vigilancia estricta sobre estas herramientas de piratería digital.

Cuál es el problema con Magis TV

El empleo de XUPER TV conlleva peligros significativos que van más allá de la infracción a los derechos de autor por acceder a contenidos de plataformas como Netflix o Disney+. Al operar fuera de las tiendas oficiales, estas aplicaciones evitan los controles de seguridad habituales y suelen ocultar programas maliciosos diseñados para robar información personal o financiera. La instalación de archivos de fuentes desconocidas vulnera la integridad de los dispositivos y expone a los usuarios a ataques cibernéticos o al secuestro de sus datos privados.

En términos legales, la justicia argentina intensificó la lucha contra la piratería audiovisual tras el bloqueo de Magis TV, ordenando incluso la inhabilitación de estas herramientas en sistemas Android. El consumo de estos servicios ilegales sitúa a los usuarios en una posición de riesgo frente a posibles sanciones y fallas críticas de seguridad. Por este motivo, la recomendación principal consiste en evitar el uso de cualquier plataforma clandestina para garantizar la protección de la privacidad y el cumplimiento estricto de las normativas vigentes.

Alternativas para ver Magis TV

Cuevana funciona de manera ilegal al facilitar acceso gratuito a producciones audiovisuales sin el permiso de los titulares de los derechos. El ingreso a este portal infringe las leyes de propiedad intelectual y sitúa al usuario ante potenciales consecuencias legales. Sumado a esto, la plataforma representa un foco de inseguridad informática, pues la navegación en este tipo de sitios suele exponer los equipos a virus, programas espía o al robo de información privada mediante enlaces fraudulentos.

Como contrapartida segura frente a los riesgos de sistemas clandestinos, Pluto TV surge como una opción de streaming gratuita y bajo el marco de la ley. Al financiarse mediante publicidad, el servicio permite disfrutar de su catálogo sin necesidad de suscripciones ni datos bancarios, garantizando una experiencia protegida en teléfonos, computadoras y televisores inteligentes. A diferencia de las herramientas piratas, esta aplicación reside en las tiendas oficiales de Android e iOS, lo que certifica una descarga libre de amenazas digitales.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Llega El Caballero de los Siete Reinos, la serie que continúa el universo de Game of Thrones

Llega "El Caballero de los Siete Reinos", la serie que continúa el universo de "Game of Thrones"

Adrián Suar, Griselda Siciliani y Diego Capusotto: los detalles de la película que promete sacudir Netflix

Adrián Suar, Griselda Siciliani y Diego Capusotto: los detalles de la película que promete sacudir Netflix

Murió uno de los directores del clásico de Disney, El Rey León

Murió uno de los directores del clásico de Disney, "El Rey León"

Dos bosques argentinos están entre los mejores destinos para hacer senderismo

Dos bosques argentinos están entre los mejores destinos para hacer senderismo

Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
2

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
3

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

El boom de las flores: el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios
4

El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”
5

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
6

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Más Noticias
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Así es la casa familiar de Facundo Arana y María Susini: estilo campestre con vista al lago y un refugio para animales

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Agua oxigenada en el inodoro: para qué sirve usarla una vez por semana

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

¿Se aproxima la llegada de El Niño?: qué reveló el último informe del Servicio Meteorológico Nacional

¿Se aproxima la llegada de El Niño?: qué reveló el último informe del Servicio Meteorológico Nacional

Comentarios