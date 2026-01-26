Magis TV fuera de servicio: por qué XUPER TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Cuál es el problema con Magis TV

El empleo de XUPER TV conlleva peligros significativos que van más allá de la infracción a los derechos de autor por acceder a contenidos de plataformas como Netflix o Disney+. Al operar fuera de las tiendas oficiales, estas aplicaciones evitan los controles de seguridad habituales y suelen ocultar programas maliciosos diseñados para robar información personal o financiera. La instalación de archivos de fuentes desconocidas vulnera la integridad de los dispositivos y expone a los usuarios a ataques cibernéticos o al secuestro de sus datos privados.