Scoring para acceder a un crédito hipotecario: qué es y cómo calcularlo

Pasos para cuidar tu historial crediticio

El primer paso para tener un historial crediticio es tener existencia entre las cuentas bancarias. Una persona sin un perfil es un cliente del que no se tiene ninguna información y, aunque esto no es negativo, indica una ausencia de datos para garantizar que habrá capacidad de pago al sacar un crédito. El segundo paso es tener tarjetas de crédito y utilizarlas, pagando siempre el total de tus resúmenes.