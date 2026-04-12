Alerta amarilla del SMN por tormentas fuertes en seis provincias para este lunes 13 de abril

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para este lunes 13 de abril en Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y Córdoba por lluvias intensas.
- Se prevén ráfagas de 70km/h, intensa actividad eléctrica y ocasional granizo. Las precipitaciones acumuladas oscilarán entre 30 y 70 mm, pudiendo superar estos valores localmente.
- El organismo recomienda evitar salidas, asegurar objetos y limpiar desagües para prevenir anegamientos. La medida busca mitigar riesgos ante posibles daños e inundaciones urbanas.
El Servicio Meteorológico (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para este lunes 13 de abril. En el informe advirtió sobre tormentas de variada intensidad que afectarán a seis provincias del país.
Se espera que los fenómenos meteorológicos incluyan ráfagas intensas, actividad eléctrica y una importante caída de agua en cortos períodos de tiempos. Las provincias bajo alerta son Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, el oeste de Chaco y el norte de Córdoba.
Según el reporte oficial, el área bajo alerta será impactada por lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. El SMN destaca que el principal riesgo radica en la abundancia de las precipitaciones.
Fenómenos esperados
Los detalles técnicos del fenómeno incluyen:
- Precipitaciones acumuladas: se estiman valores entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de superar estas cifras en puntos localizados.
- Viento: se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 70km/h.
- Actividad eléctrica: se espera que sea frecuente e intensa.
- Granizo: no se descarta la caída ocasional de granizo en las zonas afectadas.
Recomendaciones del organismo nacional
Ante la emisión de la alerta, organismo recomienda a la población tomar las siguientes medidas de precaución para minimizar riegos:
- Evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.
- No sacar la basura y asegurarse de limpiar desagües y sumideros para evitar anegamientos.
- Desconectar electrodomésticos.
- Mantenerse alejado de puertas y ventanas cerradas.
- Asegurar objetos en balcones o patios que puedan se arrastrados por las ráfagas de viento.
- En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato dentro de una instalación o vehículo cerrado.