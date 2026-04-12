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Alerta amarilla del SMN por tormentas fuertes en seis provincias para este lunes 13 de abril

Afecta a varias provincias de la región. Se espera que los fenómenos meteorológicos incluyan ráfagas intensas, actividad eléctrica y una importante caída de agua en cortos períodos de tiempos.

Alerta amarilla y naranja por tormentas para este lunes 13 de abril Alerta amarilla y naranja por tormentas para este lunes 13 de abril Página 12
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para este lunes 13 de abril en Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y Córdoba por lluvias intensas.
  • Se prevén ráfagas de 70km/h, intensa actividad eléctrica y ocasional granizo. Las precipitaciones acumuladas oscilarán entre 30 y 70 mm, pudiendo superar estos valores localmente.
  • El organismo recomienda evitar salidas, asegurar objetos y limpiar desagües para prevenir anegamientos. La medida busca mitigar riesgos ante posibles daños e inundaciones urbanas.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para este lunes 13 de abril. En el informe advirtió sobre tormentas de variada intensidad que afectarán a seis provincias del país.

¿Cómo estará el tiempo este lunes 13 de abril en Tucumán?

¿Cómo estará el tiempo este lunes 13 de abril en Tucumán?

Se espera que los fenómenos meteorológicos incluyan ráfagas intensas, actividad eléctrica y una importante caída de agua en cortos períodos de tiempos. Las provincias bajo alerta son Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, el oeste de Chaco y el norte de Córdoba.

Según el reporte oficial, el área bajo alerta será impactada por lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. El SMN destaca que el principal riesgo radica en la abundancia de las precipitaciones.

Fenómenos esperados

Los detalles técnicos del fenómeno incluyen:

- Precipitaciones acumuladas: se estiman valores entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de superar estas cifras en puntos localizados.

- Viento: se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 70km/h.

- Actividad eléctrica: se espera que sea frecuente e intensa.

- Granizo: no se descarta la caída ocasional de granizo en las zonas afectadas.

Recomendaciones del organismo nacional

Ante la emisión de la alerta, organismo recomienda a la población tomar las siguientes medidas de precaución para minimizar riegos:

- Evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.

- No sacar la basura y asegurarse de limpiar desagües y sumideros para evitar anegamientos.

- Desconectar electrodomésticos.

- Mantenerse alejado de puertas y ventanas cerradas.

- Asegurar objetos en balcones o patios que puedan se arrastrados por las ráfagas de viento.

- En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato dentro de una instalación o vehículo cerrado.

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