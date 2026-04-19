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Más de medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y ráfagas en 15 provincias

Las condiciones más severas se concentrarán en el centro del país, aunque el mal tiempo también impactará en zonas del norte y el sur.

Alerta por tormentas en varias provincias Alerta por tormentas en varias provincias La Nación
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas, granizo y ráfagas para 15 provincias este domingo 19 de abril, ante posibles riesgos para la sociedad y los bienes.
  • Los fenómenos incluyen lluvias de hasta 100 mm en el centro del país y ráfagas de 70 km/h, además de nevadas persistentes en zonas cordilleranas de Mendoza y el norte neuquino.
  • La magnitud del temporal obliga a extremar precauciones en gran parte del territorio nacional. Se prevé que las condiciones climáticas afecten la movilidad y los servicios urbanos.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo para este domingo 19 de abril que abarcan a 15 provincias del país. Según el organismo, se esperan fenómenos que en algunos casos podrían resultar peligrosos para la sociedad, los bienes y el medio ambiente, con tormentas intensas, lluvias persistentes y nevadas en distintas regiones.

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Las condiciones más severas se concentrarán en el centro del país, aunque el mal tiempo también impactará en zonas del norte y el sur, con variada intensidad a lo largo de la jornada.

Tormentas fuertes: dónde rige la alerta naranja y amarilla

La alerta naranja por tormentas afecta al este de Santiago del Estero, el sudoeste de Córdoba y el sur de Santa Fe. En estas áreas se prevén fenómenos de fuerte intensidad, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 60 y 100 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera puntual.

Por su parte, la alerta amarilla por tormentas se extiende sobre amplias regiones: noroeste de la provincia de Buenos Aires, norte de La Pampa, San Luis, este de Mendoza, sur de La Rioja, Córdoba, norte de Santa Fe, oeste de Santiago del Estero, este de Catamarca, Tucumán, este de Salta, oeste de Formosa y Chaco.

En estas zonas se esperan lluvias y tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes. También podrían registrarse descargas eléctricas, caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h. Los acumulados de lluvia estimados oscilan entre 30 y 70 milímetros.

Lluvias y nevadas: las otras regiones bajo alerta

El SMN también emitió una alerta amarilla por lluvias para el noroeste de Neuquén y para Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con especial atención en las Islas Malvinas. En estas áreas se esperan precipitaciones acumuladas de entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían superarse de forma localizada. En sectores elevados del norte neuquino, las precipitaciones podrían presentarse como una combinación de lluvia y nieve.

En paralelo, el sudoeste de Mendoza se encuentra bajo alerta amarilla por nevadas persistentes. Allí se prevén acumulaciones de entre 15 y 40 centímetros de nieve, con posibilidad de valores mayores en algunos puntos. En zonas más bajas, el fenómeno podría darse como lluvia o una mezcla de lluvia y nieve.

Ante este escenario, el organismo recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se esperan fenómenos más intensos.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
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