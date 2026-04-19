Más de medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y ráfagas en 15 provincias

Tormentas fuertes: dónde rige la alerta naranja y amarilla

La alerta naranja por tormentas afecta al este de Santiago del Estero, el sudoeste de Córdoba y el sur de Santa Fe. En estas áreas se prevén fenómenos de fuerte intensidad, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 60 y 100 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera puntual.