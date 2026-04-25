Amenazas de tiroteos en escuelas: del horror en Santa Fe a un fenómeno nacional

Resumen para apurados
- Un tiroteo iniciado por un alumno en Santa Fe el 30 de marzo dejó un muerto y desató una ola nacional de amenazas en escuelas, obligando a activar protocolos de emergencia.
- Las provincias reforzaron la seguridad con el plan 'mochila cero' y presencia policial, sumando sanciones judiciales a menores y cargos económicos a padres por los operativos.
- Esta crisis redefine la seguridad escolar en Argentina, impulsando un debate sobre la responsabilidad parental, la justicia juvenil y el impacto de las redes en adolescentes.
El 30 de marzo de 2026, un estudiante de 15 años abrió fuego dentro de la Escuela Normal Superior N° 40 de San Cristóbal, Santa Fe. El ataque dejó al alumno de 13 años, Ian Cabrera muerto y al menos ocho heridos.
El agresor, que utilizó una escopeta perteneciente a su familia, fue reducido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia de menores. Fue alojado en un instituto y sometido a peritajes.
El caso generó conmoción nacional. Además, fue considerado un punto de quiebre: tras el hecho se multiplicaron las amenazas de tiroteos en escuelas de distintas provincias.
Un fenómeno nacional
A partir de ese episodio, distintas jurisdicciones comenzaron a registrar mensajes intimidatorios en baños escolares, redes sociales y aplicaciones de mensajería. Las respuestas oficiales coincidieron en tres ejes: intervención judicial, refuerzo de seguridad y sanciones educativas.
En la provincia de Buenos Aires, el gobierno definió un protocolo que establece la denuncia judicial inmediata, una cadena de aviso institucional y medidas de resguardo físico y emocional. También se fijaron pautas ante la posible presencia de armas y se recomendó no viralizar los mensajes. En la Ciudad de Buenos Aires, las acciones se articularon con la Justicia, la Policía de la Ciudad y organismos de protección de la niñez.
Cifras y sanciones
Córdoba se ubicó entre las provincias con mayor cantidad de episodios. Se investigaron más de 100 hechos y otras actualizaciones elevaron la cifra a 200 denuncias. En ese contexto, primero se imputó a ocho adolescentes por amenazas agravadas por anonimato y luego se informó que la cantidad de estudiantes imputados ascendía a 26. El Ministerio de Seguridad provincial activó un Protocolo de Recupero y Resarcimiento para que padres o adultos responsables afronten los costos de los operativos.
En Mendoza, el protocolo se activó en 230 escuelas, lo que representa cerca del 30% de los establecimientos. Se registraron 25 adolescentes con causas judiciales, con seis imputados y 19 sancionados. Además, un alumno fue expulsado. Las autoridades dispusieron que cada escuela decida sobre el ingreso con mochilas y reportaron la baja de más de 1.200 publicaciones en TikTok vinculadas a amenazas.
Salta informó 135 actuaciones, con 17 demoras y seis detenciones, además de más de 30 causas abiertas. En esa provincia se aplicaron protocolos internos, se evaluaron sanciones educativas y se analizaron nuevas herramientas de prevención y capacitación para docentes y fuerzas de seguridad.
En Jujuy, el Ministerio Público de la Acusación tramitó 91 legajos, identificó a 30 menores y realizó 13 allanamientos. En esos procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos y se dispusieron instancias como Cámara Gesell y audiencias imputativas.
Respuestas judiciales
En Tucumán, informaron que se registraron más de 20 denuncias y allanamientos. La Provincia avanzó con el Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, que establece medidas preventivas y de disuasión dentro y fuera de las escuelas. El esquema incluye presencia policial, posibilidad de expulsión, aprehensión de alumnos y eventual traslado al Instituto Padre Brochero, además de la responsabilidad de padres y tutores.
Santa Fe también registró nuevas causas tras el ataque inicial. En la localidad de Llambí Campbell, dos adolescentes de 16 y 18 años fueron imputados por amenazas coactivas e intimidación pública, mientras que otro menor de 15 quedó involucrado. Además, se identificó a otros siete adolescentes vinculados a mensajes intimidatorios.
En Chubut, unas 20 escuelas resultaron afectadas por amenazas. Las autoridades dispusieron denuncias judiciales, refuerzo policial en los ingresos y espacios obligatorios de reflexión para los estudiantes. También se incorporó un cuadernillo de ciudadanía digital como herramienta preventiva.
Sin mochilas
Distintos medios provinciales comenzaron a relevar medidas concretas que impactaron en la rutina diaria de los estudiantes. El eje común fue el control de mochilas, su eliminación o la implementación de alternativas visibles con la modalidad conocida como “mochila cero”.
En Mendoza, la Dirección General de Escuelas sugirió restringir el uso de mochilas. También se promovió el uso de mochilas transparentes para facilitar el control visual. El protocolo vigente establece que la policía no puede revisar mochilas de forma forzada, aunque sí puede hacerlo con autorización de los padres. En algunas escuelas se dispusieron consignas policiales en los accesos y se recomendó concurrir con la menor cantidad de objetos posible.
En La Plata y otras localidades de la provincia de Buenos Aires, como también en Entre Ríos se registraron decisiones puntuales. En una escuela se prohibió directamente el ingreso con mochilas como medida preventiva frente a amenazas.