Amenazas de tiroteos en escuelas: del horror en Santa Fe a un fenómeno nacional

En la provincia de Buenos Aires, el gobierno definió un protocolo que establece la denuncia judicial inmediata, una cadena de aviso institucional y medidas de resguardo físico y emocional. También se fijaron pautas ante la posible presencia de armas y se recomendó no viralizar los mensajes. En la Ciudad de Buenos Aires, las acciones se articularon con la Justicia, la Policía de la Ciudad y organismos de protección de la niñez.