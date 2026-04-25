Mensajes con amenazas en escuelas: “Nuestros adolescentes están en un mundo desconocido”

TENDENCIA. La especialista subrayó que no es casual que estos mensajes aparezcan en el ámbito escolar. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
25 Abril 2026 Seguir en
Resumen para apurados
- Lorena Bottero analizó en Tucumán la ola de amenazas de tiroteos en escuelas, definiéndolas como un grito de auxilio adolescente ante la falta de escucha y contención adulta.
- Tras seis denuncias en una mañana en Tucumán, la experta advierte que la violencia es una conducta aprendida y que estos hechos son síntomas de problemas sociales más profundos.
- Se insta a familias y escuelas a priorizar la alfabetización digital y la salud emocional colectiva para prevenir incidentes y reconstruir el vínculo con los jóvenes en red.
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