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Mensajes con amenazas en escuelas: “Nuestros adolescentes están en un mundo desconocido”

Una especialista señaló que la violencia es una conducta aprendida en los jóvenes y advirtió sobre el impacto de la tecnología.

TENDENCIA. La especialista subrayó que no es casual que estos mensajes aparezcan en el ámbito escolar. TENDENCIA. La especialista subrayó que no es casual que estos mensajes aparezcan en el ámbito escolar. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
25 Abril 2026

Resumen para apurados

  • Lorena Bottero analizó en Tucumán la ola de amenazas de tiroteos en escuelas, definiéndolas como un grito de auxilio adolescente ante la falta de escucha y contención adulta.
  • Tras seis denuncias en una mañana en Tucumán, la experta advierte que la violencia es una conducta aprendida y que estos hechos son síntomas de problemas sociales más profundos.
  • Se insta a familias y escuelas a priorizar la alfabetización digital y la salud emocional colectiva para prevenir incidentes y reconstruir el vínculo con los jóvenes en red.
Resumen generado con IA
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