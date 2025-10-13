Nicolás Behringer ganó La Voz Argentina 2025: así fue su emotivo triunfo

Behringer, que a lo largo del certamen deslumbró con su versatilidad vocal en géneros que van desde el rock hasta la balada y el tango, agradeció al público conmovido: “Este lugar está lleno de luz, gracias a todos ustedes”. Su triunfo no solo premia un talento innegable, sino que también sella una historia de resiliencia que se convirtió en la favorita del público, demostrando que la música puede ser un poderoso motor de cambio y un camino hacia el éxito.