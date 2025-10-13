Nicolás Behringer ganó La Voz Argentina 2025: así fue su emotivo triunfo

En una noche cargada de emoción y talento, el público argentino eligió a su nueva estrella: Nicolás Behringer, el carismático finalista del Team Luck Ra, se consagró como el ganador de La Voz Argentina 2025 en la gran final disputada este lunes 13 de octubre.
El joven, cuya conmovedora historia de vida como artista callejero y tutor de su hermana menor tocó la fibra más sensible del país, logró imponerse en la votación telefónica y web, dejando atrás a los otros tres talentosos finalistas: la tucumana Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Alan Lez (Team Lali) y Milagros Gerez Amud (Team Soledad). La victoria le asegura a Behringer un premio de 70 millones de pesos, un contrato discográfico con Universal Music y un automóvil 0 km.
Behringer, que a lo largo del certamen deslumbró con su versatilidad vocal en géneros que van desde el rock hasta la balada y el tango, agradeció al público conmovido: “Este lugar está lleno de luz, gracias a todos ustedes”. Su triunfo no solo premia un talento innegable, sino que también sella una historia de resiliencia que se convirtió en la favorita del público, demostrando que la música puede ser un poderoso motor de cambio y un camino hacia el éxito.
La tucumana Eugenia Rodríguez se lució junto a Miranda! con un tema de Pimpinella
La tucumana cantó junto a Ale Sergi y Juliana Gattas el tema Valiente, del dúo Pimpinelas. Durante su performance, Eugenia demostró que en su pasó por el certamen incorporó nuevas herramientas para mejorar su registro vocal y también aprendió a soltarse, y divertirse en el escenario. La interpretación con el dúo Miranda! se destacó por la complicidad entre los tres cantantes.