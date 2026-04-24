Garbarino liquida todo tras la quiebra: dónde comprar y qué productos quedan

La quiebra de la compañía fue decretada en marzo, e incluye no solo el cierre de los puntos de venta sino también la liquidación de otros activos, como el depósito en Garín y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego y paralizadas desde hace años. En paralelo, se fijó como fecha límite el 24 de junio para que los acreedores presenten sus reclamos, mientras que la marca Garbarino aparece como el activo más valioso, con potencial de ser transferido en el marco del proceso.