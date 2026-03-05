La Justicia decretó la quiebra de Garbarino y desaparece la histórica cadena de electrodomésticos

Luego de años en los que se frustraron las negociaciones con interesados en sumarse como posibles inversores –entre ellos, el fondo Inverlat, dueño de Havanna–, en agosto, la Justicia le había dado cinco días a Garbarino para que encuentre un potencial comprador. De lo contrario, decretaría otra vez su quiebra. El juzgado ya lo había hecho a mediados de abril pasado, pero la empresa logró levantarla, depositando parte de la deuda reclamada por los acreedores.