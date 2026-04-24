La difícil misión de llegar a fin de mes: los problemas de pago en los créditos de las familias subió y superó el 11%

Resumen para apurados
- La morosidad en los créditos de las familias argentinas superó el 11% en febrero de 2025, según el BCRA, debido a las altas tasas de interés y la presión sobre los ingresos.
- El ratio de irregularidad es el más alto en dos décadas. Con un costo financiero total cercano al 100% anual, la mora de los hogares se cuadruplicó en el último año y medio.
- La tendencia refleja un fenómeno macroeconómico que afecta a casi todo el sistema bancario. Se prevé que la morosidad persista mientras las tasas no bajen en términos reales.
Los problemas de pago en los créditos de las familias volvieron a mostrar una tendencia ascendente y ya superan el 11%, en un contexto marcado por tasas de interés elevadas y un costo financiero que sigue presionando sobre los ingresos.
Según informó el Banco Central, en febrero el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 6,7%, lo que implicó un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto de enero. Se trata de una dinámica que viene escalando con fuerza a lo largo de 2025.
Al desagregar por tipo de deudor, el Informe sobre Bancos detalló que el indicador correspondiente a los hogares alcanzó el 11,2%, mientras que el de las empresas se situó en 2,9%.
De esta manera, el porcentaje de créditos con dificultades en su devolución se mantiene en los niveles más altos de las últimas dos décadas, una marca que ya había sido superada a fines del año pasado. El sostenimiento de tasas de interés muy por encima de la inflación aparece como uno de los factores centrales para explicar por qué la mora no logra descender.
De acuerdo con un análisis de la consultora 1816, la dinámica observada no responde a una situación particular de alguna entidad en función de su política crediticia, sino que se trata de un “fenómeno macro”. En ese sentido, señalaron que en 28 de los 30 bancos incluidos en la muestra se registró un incremento en el volumen de préstamos con atrasos en los pagos.
La información más reciente corresponde a febrero. En su informe, la consultora indicó que una de las claves para entender la persistencia de la morosidad en niveles elevados se vincula con el costo financiero que enfrentan los hogares.
Según su medición, las tasas de los créditos personales aún no muestran una baja significativa. “Siguen muy altas en términos reales por diversas razones, incluyendo justamente la elevada morosidad, pero también lo difícil que es prever la política de tasas del Gobierno en el esquema monetario actual”, señalaron.
En términos concretos, los créditos personales bancarios mantenían una tasa nominal anual (TNA) cercana al 70%. Al sumar otros cargos, como gastos administrativos e impuestos, el costo financiero total (CFT) se ubicaría en torno al 100% anual.
Por su parte, EcoGo planteó en otro informe que el porcentaje de mora en los hogares se cuadruplicó en un año y medio: era de 2,5% en octubre de 2024. Para las familias, la irregularidad en los pagos es la más alta desde 2004, estimaron.