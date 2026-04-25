Las balanzas de los ingenios se controlarán con mayor frecuencia durante la zafra 2026

Resumen para apurados
- El Ipaat y Comercio Interior de Tucumán acordaron intensificar los controles de balanzas en ingenios para la zafra 2026, buscando garantizar transparencia en el sector azucarero.
- La medida surge de mesas de trabajo para coordinar verificaciones técnicas. En paralelo, el Ipaat intercambió proyecciones sobre biocombustibles con representantes del USDA.
- Esta mayor fiscalización y la cooperación internacional buscan fortalecer la seguridad operativa y consolidar a la región como referente en información estratégica productiva.
En el marco de las reuniones preliminares al inicio de la zafra, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) convocó a una mesa de trabajo con la Dirección de Comercio Interior de la provincia, con el objetivo de coordinar procedimientos conjuntos para la campaña 2026.
Durante el encuentro se subrayó la importancia de la verificación y del control de las balanzas en los ingenios, un aspecto clave para garantizar transparencia y confianza en el sector azucarero. Este año, los controles se realizarán con mayor frecuencia, reforzando la seguridad en las operaciones.
La Dirección de Comercio Interior, responsable de la verificación de las balanzas y de aplicar sanciones a los ingenios que no cuenten con el Certificado de Verificación Periódica, reafirmó su compromiso de garantizar la periodicidad de los controles.
El encuentro también sirvió para acordar la importancia de mantener informado al sector de la caña de azúcar sobre los procedimientos y actividades de control que se implementarán, asegurando que el Ipaat y la Dirección de Comercio están preparadas para asumir estas responsabilidades de manera conjunta.
Por otro lado, el Ipaat y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) intercambiaron información productiva sobre el mercado del azúcar, biocombustibles y las proyecciones de la zafra 2026. El coloquio se dio durante una reunión con Kenneth Joseph, especialista de la sección del Servicio Agrícola Exterior de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, con el fin de intercambiar información productiva sobre el sector sucroalcoholero y los biocombustibles.
Del mitin participaron el vicepresidente del Ipaat, Ricardo Véliz; el director Bernabé Alzabé; el gerente, Jorge Etchandy, y los especialistas técnicos de la entidad Jorge Soria y Claudia Valoy.
Durante la reunión, las autoridades presentaron al especialista las funciones y servicios que brinda el Ipaat, y mostraron la base de datos sucroalcoholera regional del NOA que administra y publica en su sistema integral de información.
Joseph destacó la relevancia de contar con un sistema centralizado que concentre datos productivos del sector, destacando los datos actuales e históricos de los precios del mercado local e internacional del azúcar, los precios de bioetanol en Argentina y los reportes periódicos que aportan gran valor para la toma de decisiones.
Asimismo, se abordaron las perspectivas de la zafra 2026 y sus proyecciones, en un marco de cooperación que busca fortalecer los vínculos con la sección agrícola de la Embajada.
El Ipaat consideró la visita como un paso importante para consolidar el intercambio técnico y potenciar la difusión de información estratégica sobre azúcar y biocombustibles en la región del NOA.
El Servicio Agrícola Exterior (Foreign Agricultural Service, FAS) de la Embajada de Estados Unidos en Argentina es la oficina del USDA encargada de representar los intereses agrícolas estadounidenses en Argentina, Paraguay y Uruguay, promoviendo el comercio, la cooperación técnica y el intercambio de información.