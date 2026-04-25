Las balanzas de los ingenios se controlarán con mayor frecuencia durante la zafra 2026

Por otro lado, el Ipaat y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) intercambiaron información productiva sobre el mercado del azúcar, biocombustibles y las proyecciones de la zafra 2026. El coloquio se dio durante una reunión con Kenneth Joseph, especialista de la sección del Servicio Agrícola Exterior de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, con el fin de intercambiar información productiva sobre el sector sucroalcoholero y los biocombustibles.