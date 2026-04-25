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El Senasa concede algunos beneficios al sector ganadero

En varias provincias -entre ellas, Tucumán- estarán exceptuados de cumplir con el calendario de vacunación contra la fiebre aftosa.

El Senasa concede algunos beneficios al sector ganadero
25 Abril 2026

Resumen para apurados

  • El Senasa dispuso hoy medidas excepcionales para ganaderos de cinco provincias del norte y centro por inundaciones, permitiendo postergar la vacunación contra la fiebre aftosa.
  • Productores afectados podrán postergar el calendario de vacunación para priorizar traslados ante las lluvias. La inmunización obligatoria deberá completarse al arribar a destino.
  • La medida busca resguardar la sanidad animal y mitigar riesgos logísticos. Se mantendrá vigente mientras persista el clima adverso y podrá aplicarse en otras regiones afectadas.
Resumen generado con IA

Debido a las inclemencias climáticas que afectan departamentos de las provincias de Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Formosa el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dispondrá medidas excepcionales para cooperar con el sector ganadero y favorecer las gestiones sanitarias y documentales.

La decisión busca atenuar las dificultades que afrontan productores, transportistas y vacunadores para cumplir con el calendario anual de vacunación contra la fiebre aftosa y con otras tareas sanitarias habituales, debido a las fuertes lluvias.

En este contexto, los establecimientos afectados podrán pedir en la oficina del Senasa de su jurisdicción la postergación del calendario vacunal, a fin de priorizar el traslado de los animales en situaciones de emergencia. La medida persigue los objetivos de resguardar la sanidad y el bienestar de los animales, de mitigar los efectos adversos de las inundaciones y de reducir los riesgos logísticos y/u operativos, garantizando el cumplimiento de las acciones sanitarias en forma diferida.

Cabe destacar que en los casos en que se autorice el movimiento de animales sin la vacunación previa obligatoria, esta deberá completarse una vez que la hacienda arribe al establecimiento de destino.

Estas disposiciones estarán vigentes mientras persistan las contingencias climáticas y se aplicarán con estricta observancia para asegurar las garantías sanitarias establecidas a nivel nacional. Además, serán contempladas para otras provincias y/o regiones que reporten problemáticas similares.

Las oficinas del Senasa se encuentran a disposición de productores y transportistas para evaluar y resolver situaciones excepcionales vinculadas al movimiento de bovinos, bubalinos y otras especies.

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