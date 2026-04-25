El INTA Famaillá realizará el lunes jornada sobre la palta

El programa contempla disertaciones de reconocidos especialistas. Paula Alayón Luaces abordará el manejo y cuidado del estrés térmico en plantaciones de palta en el NEA, un factor cada vez más relevante ante escenarios de variabilidad climática. Roberto Nathan expondrá sobre el monitoreo del fertirriego y su impacto directo en la productividad, aportando una mirada internacional sobre tecnologías aplicadas al cultivo. En relación con la realidad local, Enrique Orell y Andrés Merlini de la empresa Biosyn desarrollarán estrategias de manejo de plantaciones en el NOA, ajustadas a las condiciones productivas de la región.