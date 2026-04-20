La transformación del Aeropuerto Benjamín Matienzo abre una nueva etapa para Tucumán
Resumen para apurados
- GAMA inició la remodelación integral del Aeropuerto Benjamín Matienzo en Tucumán. La obra de 26 meses modernizará la terminal para adecuarla a las nuevas demandas de los usuarios.
- El proyecto cursa la 'etapa cero' con un check-in provisorio. Incluye renovación de aberturas, nuevas mangas y escaleras mecánicas, superando demoras climáticas sin frenar vuelos.
- Esta obra es un hito de infraestructura que potenciará la conectividad provincial y marca la expansión estratégica de la constructora hacia desarrollos privados de alta calidad.
La remodelación integral del aeropuerto internacional Benjamín Matienzo se perfila como una de las obras de infraestructura más relevantes para Tucumán en los últimos años. Con un plazo estimado de 26 meses y el desafío de mantener la operatividad durante todo el proceso, el proyecto busca modernizar por completo la terminal y adecuarla a las nuevas demandas de los usuarios.
En el marco del ciclo “Encuentros LA GACETA”, Georgina Garber, gerente de Operaciones de la constructora GAMA, destacó el impacto que tendrá en la provincia.
“Es un desafío único. Es espectacular estar trabajando en este proyecto, sobre todo por lo que implica tener como cliente a Aeropuertos 2000, que es muy exigente y con protocolos a los que no estábamos acostumbrados”, dijo.
Actualmente, la obra se encuentra en una etapa preliminar denominada “etapa cero”, que consiste en la construcción de un espacio provisorio de check-in. Este sector permitirá mantener el funcionamiento del aeropuerto cuando comiencen las intervenciones principales en la terminal. “La idea es nunca frenar el aeropuerto. Por eso trabajamos por etapas, para que los vuelos sigan operando con normalidad”, detalló.
Una vez finalizada esta instancia, se avanzará sobre el 70% de la terminal en la denominada etapa uno. Allí se renovará íntegramente el interior del edificio, manteniendo su estructura original. “Se cambia todo: aberturas, carpintería, distribución de espacios. Se incorporan escaleras mecánicas, nuevas mangas y se reorganiza el flujo de pasajeros, con el área de embarque en la planta alta”, precisó.
La etapa final abarcará el 30% restante, completando así una transformación integral que apunta a mejorar la capacidad operativa, la accesibilidad y la experiencia del usuario. “Queremos un aeropuerto más moderno, con mayor iluminación, espacios más amplios y una infraestructura acorde a lo que hoy demandan los tucumanos”.
El desarrollo del proyecto no está exento de dificultades. Las intensas lluvias registradas en los últimos meses generaron demoras en el cronograma inicial. “Al ser una obra en el exterior, el clima nos afectó directamente. Estamos un poco atrasados, pero esperamos recuperar tiempos cuando avancemos bajo techo”. A esto se suma la complejidad de trabajar en un entorno en funcionamiento. “Tenemos que coordinar los trabajos según los horarios de los vuelos para no afectar al público. Es un doble desafío: cumplir con los estándares del cliente y garantizar que la operación no se detenga”.
Para GAMA, la obra también implicó una reorganización interna significativa. “Tuvimos que reordenar todos los recursos, el personal y la planificación anual. Cambió completamente el enfoque de trabajo”, señaló Garber. En paralelo, la empresa avanza en su estrategia de diversificación, con un mayor enfoque en el desarrollo privado. En Tucumán, ya proyectan nuevos edificios residenciales tanto en Yerba Buena como en el microcentro, mientras que a nivel nacional impulsan iniciativas en Buenos Aires, incluyendo desarrollos en Vicente López y Puerto Madero. “Queremos complementar nuestra experiencia en obra pública con proyectos privados de alta calidad. Es un proceso que recién empieza, pero que abre muchas oportunidades”, sostuvo.
Pese a la expansión, Garber reafirmó el compromiso de la empresa con la provincia. “Somos de Tucumán y vamos a seguir apostando acá. Hay una necesidad habitacional creciente y queremos ser parte de la respuesta”, cerró.
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