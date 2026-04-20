La transformación del Aeropuerto Benjamín Matienzo abre una nueva etapa para Tucumán

El desarrollo del proyecto no está exento de dificultades. Las intensas lluvias registradas en los últimos meses generaron demoras en el cronograma inicial. “Al ser una obra en el exterior, el clima nos afectó directamente. Estamos un poco atrasados, pero esperamos recuperar tiempos cuando avancemos bajo techo”. A esto se suma la complejidad de trabajar en un entorno en funcionamiento. “Tenemos que coordinar los trabajos según los horarios de los vuelos para no afectar al público. Es un doble desafío: cumplir con los estándares del cliente y garantizar que la operación no se detenga”.