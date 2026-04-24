Todos los feriados de mayo: qué días no se trabaja y cómo quedan los fines de semana

Cuántos feriados habrá en mayo

El primer feriado del mes será uno de los días que registre mayor inactividad en todo el país. El 1 de mayo se conmemora la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick durante abril y mayo de 1886, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Por eso, se instauró el Día del Trabajador, una efeméride para honrar y recordar a los obreros fallecidos. El feriado coincidirá con un viernes, al cual le seguirá el descanso habitual del fin de semana. Por eso, el primer fin de semana largo de mayo será del viernes 1 al domingo 3.