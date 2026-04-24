Todos los feriados de mayo: qué días no se trabaja y cómo quedan los fines de semana

Resumen para apurados
- Argentina tendrá en mayo solo 19 días hábiles debido a dos feriados nacionales que generarán fines de semana largos por el Día del Trabajador y la Revolución de Mayo.
- El mes contará con cinco fines de semana. El 1 de mayo (viernes) conmemora la lucha obrera de 1886, mientras que el 25 (lunes) celebra el inicio del proceso de independencia.
- Con una inactividad mayor a lo habitual, estos descansos impactarán en el ritmo laboral y económico, ofreciendo oportunidades de descanso y turismo en el llamado mes patrio.
De los 31 días que tiene mayo, solo 19 serán hábiles. Al total del mes deberán restarse los días de los cinco fines de semana y los feriados que registró la Jefatura de Gabinete de Ministros. El mes más patrio de Argentina tendrá dos fines de semana largos de tres días cada uno que los argentinos podrán aprovechar.
Pero los fines de semana largos no estarán formados por días habilitados para fomentar el turismo. El mes tendrá en total dos feriados: uno, la primera semana y, el segundo, durante la última semana. Además, mayo será de los pocos meses del año que tenga cinco fines de semana, un total de 10 días para descansar en un solo mes.
Cuántos feriados habrá en mayo
El primer feriado del mes será uno de los días que registre mayor inactividad en todo el país. El 1 de mayo se conmemora la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick durante abril y mayo de 1886, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Por eso, se instauró el Día del Trabajador, una efeméride para honrar y recordar a los obreros fallecidos. El feriado coincidirá con un viernes, al cual le seguirá el descanso habitual del fin de semana. Por eso, el primer fin de semana largo de mayo será del viernes 1 al domingo 3.
La siguiente festividad nacional será el 25, por la Revolución de Mayo, que marca el inicio del proceso revolucionario en Argentina contra la colonización española, en particular, contra el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. El Día de la Revolución de Mayo coincidirá con un lunes. Así, el segundo fin de semana largo estará formado por el sábado 23, domingo 24 y lunes 25.
Además se suma la Fiesta del Sacrificio, perteneciente a la comunidad musulmana. Esta se celebra el 27 de mayo y marca uno de los días más importantes en su calendario.
Feriados de 2026
Junio
- 17: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Se traslada al lunes 15.
- 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. No es trasladable y coincide con un sábado.
- 9: Día de la Independencia. No es trasladable y coincide con un jueves.
- 10: Día no laborable para fomentar la actividad turística. Coincide con un viernes.
- 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Es trasladable y coincide con un lunes.
- 12: Día de la Diversidad Cultural. No se traslada y coincide con un lunes.
- 20: Día de la Soberanía Nacional. Se traslada al lunes 23.
- 7: Día no laborable con fines turísticos
- 8: Día de la Inmaculada Concepción de María. No es trasladable.
- 25: Navidad. No es trasladable.