¿Cómo se paga el feriado del 1° de mayo?: esto dice la ley

¿Cómo se paga el 1° de Mayo?

El artículo 165 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que sobre los feriados nacionales rige el descanso dominical. En dichas fechas, en caso de que los empleados presten su servicio, la normativa prescribe el cobro de la remuneración normal “más una cantidad igual”. Como el Día del Trabajador se sostiene como una fecha inamovible, en la práctica se traduce en el "pago doble" por la actividad realizada. La regulación estipula que incluso si el feriado coincidiera con un domingo, el derecho a percibir el sueldo correspondiente se mantiene vigente.