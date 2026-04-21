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Feriado del 24 de abril: dónde habrá fin de semana largo y quiénes podrán aprovecharlo

Aunque no figura como feriado nacional, el viernes 24 de abril de 2026 será asueto en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Feriado del 24 de abril de 2026: dónde habrá fin de semana largo y quiénes podrán aprovecharlo Feriado del 24 de abril de 2026: dónde habrá fin de semana largo y quiénes podrán aprovecharlo Diario Popular
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tres Arroyos y Marcos Paz tendrán feriado el viernes 24 de abril de 2026 por festividades locales, generando un fin de semana largo para empleados públicos y bancarios.
  • El asueto surge por el aniversario de Tres Arroyos y las fiestas patronales de Marcos Paz. Afecta al sector estatal y Banco Provincia; en el privado la adhesión es opcional.
  • Esta pausa local rompe la rutina de abril tras Semana Santa. Marca la importancia de los calendarios regionales para el turismo de cercanía y el descanso en distritos bonaerenses.
Resumen generado con IA

Tras el fin de semana largo por Semana Santa, muchos ya revisan el calendario en busca de nuevas oportunidades de descanso. Aunque parecía que abril no ofrecía más pausas, una fecha inesperada aparece como una alternativa para cortar la rutina antes de que termine el mes.

Cuándo es el feriado del Día del Trabajador en mayo 2026

Cuándo es el feriado del Día del Trabajador en mayo 2026

Se trata del viernes 24 de abril de 2026, una jornada que, si bien no está incluida dentro del calendario nacional de feriados, puede convertirse en un descanso extendido en algunos puntos del país. Al coincidir con el viernes, permite sumar tres días consecutivos junto al sábado y domingo, ideal para organizar una escapada o simplemente hacer una pausa.

Por qué el 24 de abril no es feriado nacional pero sí habrá asueto

El 24 de abril tendrá impacto únicamente a nivel local en la provincia de Buenos Aires. En el partido de Tres Arroyos se celebrará un nuevo aniversario de su fundación, lo que habilita un asueto administrativo. En paralelo, en Marcos Paz la fecha coincide con la festividad de San Marcos Evangelista, patrono de la ciudad, por lo que también habrá jornada no laborable.

En ambos distritos, la medida alcanza principalmente a los trabajadores del sector público y a empleados del Banco Provincia. En el ámbito privado, en cambio, la adhesión dependerá de cada empleador, por lo que no todos podrán acceder automáticamente al descanso.

De esta manera, aunque no se trate de un feriado nacional, el cierre de abril ofrece una oportunidad para algunos bonaerenses de disfrutar de un nuevo fin de semana largo, en medio de un mes con pocas pausas en la agenda laboral.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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