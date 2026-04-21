Feriado del 24 de abril: dónde habrá fin de semana largo y quiénes podrán aprovecharlo

Por qué el 24 de abril no es feriado nacional pero sí habrá asueto

El 24 de abril tendrá impacto únicamente a nivel local en la provincia de Buenos Aires. En el partido de Tres Arroyos se celebrará un nuevo aniversario de su fundación, lo que habilita un asueto administrativo. En paralelo, en Marcos Paz la fecha coincide con la festividad de San Marcos Evangelista, patrono de la ciudad, por lo que también habrá jornada no laborable.