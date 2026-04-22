Colapinto visitó el nuevo Autódromo junto a Jorge Macri y crece la ilusión por la vuelta de la Fórmula 1
Resumen para apurados
- Jorge Macri recibió a Franco Colapinto en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para recorrer obras de remodelación y distinguirlo como Personalidad Destacada del Deporte en la ciudad.
- La visita ocurrió previo al Road Show en Palermo. El plan de renovación incluye mejoras en boxes, pista y seguridad para posicionar al circuito como referente clave en la región.
- La modernización busca homologar el trazado para competencias internacionales de élite. La meta final del Gobierno porteño es concretar el esperado regreso de la Fórmula 1.
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recibió a Franco Colapinto en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde ambos recorrieron las obras de remodelación que se llevan adelante con el objetivo de convertir al circuito en uno de los más modernos de la región.
La visita se dio en la previa de la exhibición que Colapinto encabezará este domingo en Palermo. El piloto argentino llegó al país para participar de un Road Show con un auto de Fórmula 1, evento que ya despierta una enorme expectativa entre los fanáticos.
Franco Colapinto en el GÃ¡lvez.— Jorge Macri (@jorgemacri) April 22, 2026
PreparÃ¡ndonos para que la FÃ³rmula 1 vuelva a la Ciudad.
Nos vemos el domingo pic.twitter.com/aMRfvKV7fc
Durante la recorrida, Macri destacó el impacto popular que genera el joven corredor y remarcó la pasión argentina por el automovilismo. Además, sostuvo que la convocatoria prevista para el evento callejero será multitudinaria y marcará el interés que existe por ver de cerca al piloto.
Junto a las autoridades de la Ciudad, Colapinto también recibió la distinción de Personalidad Destacada en el ámbito del Deporte, reconocimiento entregado por representantes legislativos porteños.
Un proyecto ambicioso para el futuro
La renovación del Autódromo contempla nuevos boxes, mejoras de seguridad, ampliación de capacidad, cambios en la pista y modernización de accesos. La intención oficial es homologar el circuito para recibir competencias internacionales como MotoGP y, en el futuro, recuperar la presencia de la Fórmula 1 en Buenos Aires.