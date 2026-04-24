Alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: qué provincias están afectadas este 24 de abril

Vientos intensos en la Patagonia: qué provincias están bajo alerta

La advertencia por vientos rige en el noreste de Santa Cruz, donde se prevén corrientes del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 45 y 65 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 110 km/h en zonas más elevadas, mientras que en sectores bajos se estiman picos cercanos a los 100 km/h.