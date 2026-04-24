Alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: qué provincias están afectadas este 24 de abril

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla para este 24 de abril por vientos de hasta 110 km/h en Santa Cruz y Chubut, advirtiendo riesgos en zonas abiertas de la Patagonia argentina.
- El fenómeno incluye ráfagas del oeste con visibilidad reducida por polvo. Se recomienda asegurar objetos, evitar refugios bajo árboles y prepararse para posibles cortes de energía.
- Estas condiciones extremas anticipan la llegada de heladas en la región. La persistencia de alertas refuerza la necesidad de monitoreo oficial ante el impacto en la seguridad vial.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 24 de abril una alerta amarilla por vientos intensos que impactan en distintas regiones del sur del país. El fenómeno alcanza a provincias patagónicas, donde se esperan ráfagas de gran intensidad y posibles complicaciones en la visibilidad.
De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas podrían generar situaciones de riesgo, especialmente en áreas abiertas y elevadas, por lo que se recomienda extremar precauciones.
Vientos intensos en la Patagonia: qué provincias están bajo alerta
La advertencia por vientos rige en el noreste de Santa Cruz, donde se prevén corrientes del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 45 y 65 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 110 km/h en zonas más elevadas, mientras que en sectores bajos se estiman picos cercanos a los 100 km/h.
Además, no se descarta la reducción de la visibilidad debido al polvo en suspensión, un fenómeno frecuente en este tipo de eventos.
Por otro lado, el sudoeste de Chubut también se encuentra bajo alerta amarilla. En esta región, los vientos del oeste oscilarán entre los 40 y 65 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 95 km/h o incluso superarlos de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante la alerta amarilla
Frente a este escenario, el organismo nacional difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:
- Evitar salir de casa si no es necesario.
- Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- No refugiarse bajo árboles, carteles u otras estructuras inestables.
- Mantenerse informado a través de canales oficiales.
- Preparar un kit de emergencia con elementos básicos.
- Tener los dispositivos electrónicos cargados ante posibles cortes de energía.