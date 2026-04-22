Luego de 47 años de espera, se inaugura un nuevo juzgado federal en Tucumán

La relevancia de la ceremonia se refleja en una lista de invitados que reúne a los máximos exponentes de los tres poderes del Estado. Entre las autoridades confirmadas para acompañar la asunción de Díaz Vélez se destaca la presencia del gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, junto al vicegobernador Miguel Acevedo y al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva. La asistencia de estas figuras centrales evidencia el carácter estratégico que la política tucumana otorga a la ampliación de la estructura judicial federal en el territorio. También está confirmada la presencia de Juan Manuel Casanova, secretario letrado de la Procuración, Alejandra Provitola, del Consejo de la Magistratura de la Nación y en representación del Ministerio de Justicia estarán Emiliano Mendez Ortiz, Mariano Rivas, Martín Cardone y Ariel Garcia Bordón. El ámbito judicial estará representado por los vocales de la Cámara Federal de Apelaciones local, Fernando Poviña, Marina Cossio, Patricia Moltini, Ricardo Sanjuán y Mario Rodolfo Leal, los miembros de la Cámara Federal Electoral Daniel Bejas y Santiago Corcuera y de los jueces federales Guillermo Díaz Martínez, Sebastián Argibay, Miguel Contreras, Abelardo Basbús, Ana Carina Farías, Enrique Lilljedahl y Federico Bothamley. Además participarán los vocales de la Corte local, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos. Asimismo, se espera la participación de representantes del Ministerio Público, como Rafael Vehils Ruiz, Pablo Camuña y Agustín Chit y el defensor oficial Manuel Bonin. También asistirá el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado y el secretario de Justicia y ex juez federal Mario Racedo, reforzando el vínculo de gestión entre la administración provincial y el Poder Judicial nacional. Serán parte además los tres senadores por Tucumán, Juan Manzur, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza. Están incluidos en la nómina de autoridades figuras de relevancia parlamentaria y municipal, Rossana Chahla, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.