Luego de 47 años de espera, se inaugura un nuevo juzgado federal en Tucumán

Resumen para apurados
- El juez José Manuel Díaz Vélez asume mañana en el nuevo Juzgado Federal N° 3 de Tucumán, hito que busca descomprimir la saturada justicia del norte tras 47 años de espera.
- El tribunal fue creado por ley hace 13 años. La inauguración de la sede en calle 9 de Julio formaliza un despliegue institucional que suma herramientas tecnológicas al fuero.
- La medida busca reducir las subrogancias prolongadas y agilizar causas penales y civiles. Se prevé que impulse la normalización de otras vacantes críticas en la región.
En medio de una crisis de vacantes en todo el país, la habilitación del Juzgado Federal N° 3 de Tucumán, creado por ley hace 13 años, constituye el acontecimiento institucional más relevante de la justicia federal en el norte argentino de las últimas décadas. Este hito se produce exactamente 47 años después de la inauguración del Juzgado N° 2, una demora que subraya la importancia de este nuevo órgano para descomprimir una jurisdicción históricamente saturada. Mañana la provincia será escenario de un despliegue de autoridades que dará marco formal a una estructura judicial esperada desde la sanción de la ley 26.885.
La jornada institucional estará dividida en dos actos centrales: en primer lugar, a las 12, se llevará a cabo la ceremonia de juramento del doctor José Manuel Díaz Vélez como magistrado titular del flamante tribunal. El acto tendrá lugar en el Salón de Actos Públicos de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, ubicado en la calle Las Piedras 418. Allí, frente a sus pares y a la plana mayor de la dirigencia local, el nuevo juez asumirá formalmente la responsabilidad de conducir un juzgado que nace con una carga de trabajo significativa y desafíos procesales inmediatos.
Inmediatamente después de la jura, la comitiva oficial se trasladará a la calle 9 de Julio 142 para proceder a la inauguración formal del edificio que servirá como sede del Juzgado Federal n° 3. Este segundo acto simboliza la culminación de un proceso administrativo y edilicio que permitió dotar al fuero de las herramientas tecnológicas y espaciales necesarias para su funcionamiento. La puesta en marcha del edificio no solo representa una mejora en la infraestructura, sino también un fortalecimiento de la presencia del Estado nacional en la provincia a través de su brazo judicial.
La relevancia de la ceremonia se refleja en una lista de invitados que reúne a los máximos exponentes de los tres poderes del Estado. Entre las autoridades confirmadas para acompañar la asunción de Díaz Vélez se destaca la presencia del gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, junto al vicegobernador Miguel Acevedo y al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva. La asistencia de estas figuras centrales evidencia el carácter estratégico que la política tucumana otorga a la ampliación de la estructura judicial federal en el territorio. También está confirmada la presencia de Juan Manuel Casanova, secretario letrado de la Procuración, Alejandra Provitola, del Consejo de la Magistratura de la Nación y en representación del Ministerio de Justicia estarán Emiliano Mendez Ortiz, Mariano Rivas, Martín Cardone y Ariel Garcia Bordón. El ámbito judicial estará representado por los vocales de la Cámara Federal de Apelaciones local, Fernando Poviña, Marina Cossio, Patricia Moltini, Ricardo Sanjuán y Mario Rodolfo Leal, los miembros de la Cámara Federal Electoral Daniel Bejas y Santiago Corcuera y de los jueces federales Guillermo Díaz Martínez, Sebastián Argibay, Miguel Contreras, Abelardo Basbús, Ana Carina Farías, Enrique Lilljedahl y Federico Bothamley. Además participarán los vocales de la Corte local, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos. Asimismo, se espera la participación de representantes del Ministerio Público, como Rafael Vehils Ruiz, Pablo Camuña y Agustín Chit y el defensor oficial Manuel Bonin. También asistirá el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado y el secretario de Justicia y ex juez federal Mario Racedo, reforzando el vínculo de gestión entre la administración provincial y el Poder Judicial nacional. Serán parte además los tres senadores por Tucumán, Juan Manzur, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza. Están incluidos en la nómina de autoridades figuras de relevancia parlamentaria y municipal, Rossana Chahla, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.
Este evento no debe leerse sólo como una formalidad protocolar, sino como una respuesta necesaria a la emergencia institucional que atraviesa el fuero, tal como adelantó ayer para LA GACETA el vocal de la Corte Ricardo Lorenzetti. La incorporación de un juez titular tras casi medio siglo de espera en términos de creación de nuevos juzgados de primera instancia busca mitigar el fenómeno de las subrogancias prolongadas. Con la jura de Díaz Vélez, Tucumán recupera una capacidad operativa que es vital para la agilidad de las causas penales y civiles que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos y la seguridad del NOA. Se espera incluso que en poco tiempo puedan ser cubiertos el vacante juzgado federal N° 1, con competencia electoral, que hoy es subrogado por Díaz Vélez, y al menos dos vocalías del Tribunal Oral Federal, ya que las tres se encuentran vacantes.