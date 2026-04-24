"La orilla": el rincón de Colalao del Valle que da nombre a una bodega que nació con una historia de amor
Javier Díaz y Elena Trejo empezaron en 2014 y crearon Finca La Orilla. Hoy tienen tres etiquetas, un viñedo propio de casi una hectárea y reciben turistas en su bodega con degustaciones y comidas al fuego.
PAREJA. Elena Trejo y Javier Díaz son quienes producen los vinos de la bodega colaleña.
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