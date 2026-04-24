Qué es el cowarehousing, la tendencia que facilita el trabajo de emprendedores y empresarios

El economista destacó que se trata de un negocio que combina el real estate tradicional (alquilar un espacio) con un servicio operativo. "Imaginate un emprendedor que en lugar de tener un local a la calle -con todos los costos de luz, gas y seguridad- alquila un espacio, tiene su mercadería y ni siquiera tiene que ir a preparar su pedido. Estas empresas reciben la mercadería, preparan los pedidos y el servicio está 100% resuelto", señaló.