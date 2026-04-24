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Qué es el cowarehousing, la tendencia que facilita el trabajo de emprendedores y empresarios

Oscar Bercovich explicó en "Encuentros LA GACETA" el concepto detrás de Multibox, un complejo logístico que fusiona el real estate tradicional con servicios operativos.

Hace 5 Hs

El término suena complejo, pero su lógica es sencilla. "Lo primero es que warehouse es depósitos y co viene de compartido", explicó Oscar Bercovich durante el ciclo "Encuentros LA GACETA" sobre Real Estate. Así definió el concepto de cowarehousing, una tendencia que combina el almacenamiento compartido con servicios de valor agregado.

De eso se trata Multibox, el complejo de galpones y locales comerciales que Metrocúbico instaló entre Yerba Buena y San Miguel de Tucumán para facilitar el trabajo de emprendedores, pymes y vendedores por internet o redes sociales.

Bercovich aclaró que el cowarehousing no es igual al cowork. "Estos son superficies muy grandes, edificios urbanos en medio de las ciudades donde los emprendedores alquilan o compran un espacio privado, pero comparten todas las superficies comunes y los amenities", detalló. En el mundo logístico, esos amenities incluyen salas de streaming para grabar contenido digital, salas de reuniones, espacios para recibir clientes y un servicio integral de recepción de paquetería, preparación de pedidos y envíos.

El economista destacó que se trata de un negocio que combina el real estate tradicional (alquilar un espacio) con un servicio operativo. "Imaginate un emprendedor que en lugar de tener un local a la calle -con todos los costos de luz, gas y seguridad- alquila un espacio, tiene su mercadería y ni siquiera tiene que ir a preparar su pedido. Estas empresas reciben la mercadería, preparan los pedidos y el servicio está 100% resuelto", señaló.

Multibox apunta a resolver el problema de la "última milla", ese tramo final del proceso logístico donde el producto se traslada desde un centro de distribución hasta el consumidor final. Para Bercovich, esta es una solución pensada especialmente para quienes venden por internet o en redes sociales. "Es un capítulo nuevo del real estate", concluyó.

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