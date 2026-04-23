Juana Repetto explotó contra LAM por la cancelación de un móvil en vivo: “La verdad, estoy recaliente”

La hija de Reina Reech detalló las gestiones que realizó para poder participar: adelantó la cena de sus hijos, contrató una niñera y reorganizó toda la logística familiar. “Todos movimos la rutina y saben perfectamente que tengo dos hijos que se duermen a la hora del programa y un bebé de dos meses y que para mí era complejo organizarme para estar”, escribió. Además, agregó que debió “correr de natación, darles de comer rápido y producirse” antes del móvil finalmente suspendido.