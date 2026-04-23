Juana Repetto explotó contra LAM por la cancelación de un móvil en vivo: “La verdad, estoy recaliente”
La actriz expresó su enojo en redes sociales luego de que se suspendiera una entrevista pautada con el ciclo conducido por Ángel de Brito. Denunció que reorganizó toda su rutina familiar y laboral para cumplir con la nota.
Resumen para apurados
- Juana Repetto criticó duramente al programa LAM por cancelar un móvil en vivo en América TV, tras reorganizar su rutina familiar y laboral para cumplir con la entrevista pactada.
- La actriz detalló que contrató una niñera y alteró la rutina de sus hijos para la nota. Pese a conocer la dinámica de la TV, denunció una falta de trato cordial y consideración.
- El conflicto expone la tensión entre las urgencias de la producción televisiva y el respeto al tiempo de los invitados, marcando un precedente sobre los límites en el medio local.
Juana Repetto hizo público su malestar tras la suspensión inesperada de un móvil en vivo pautado con LAM (América), el ciclo conducido por Ángel de Brito.
A través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, relató cómo debió modificar por completo su jornada para cumplir con la entrevista, lo que derivó en un fuerte enojo cuando finalmente no salió al aire. Un día antes, Repetto había contado que permaneció preparada desde las primeras horas de la tarde, reorganizando actividades laborales y familiares.
En distintos videos mostró cómo se maquilló, peinó y eligió su vestuario con anticipación: “Ya estoy acá lista para la noche, porque siendo las 15.20 horas ya me vestí con la ropa que voy a usar para el móvil con Ángel”, explicó. El horario previsto coincidía con la rutina de sueño de sus hijos, incluido su bebé de dos meses.
“Verdaderamente me estaban pidiendo desde hace muchos meses, con mucha insistencia e intensidad, que acepte porque Ángel de Brito quería que estuviera”, afirmó la actriz en su descargo. Sin embargo, tras recibir en su casa a la notera y al camarógrafo de LAM, la entrevista nunca se concretó. Fue entonces cuando expresó su bronca sin filtro: “La verdad, estoy recaliente”.
La hija de Reina Reech detalló las gestiones que realizó para poder participar: adelantó la cena de sus hijos, contrató una niñera y reorganizó toda la logística familiar. “Todos movimos la rutina y saben perfectamente que tengo dos hijos que se duermen a la hora del programa y un bebé de dos meses y que para mí era complejo organizarme para estar”, escribió. Además, agregó que debió “correr de natación, darles de comer rápido y producirse” antes del móvil finalmente suspendido.
En otro tramo de su descargo, fue aún más directa: “Te insisten a este nivel y cuando decís que sí, te ocupás de organizar todo con un bebé recién nacido, te clavan con el bebé de dos meses encima, durmiendo mal y la niñera cuidando los pibes que se acuestan más tarde para que haga la nota”.
Repetto también brindó detalles de cómo alteró su dinámica cotidiana: trasladó a uno de sus hijos de domicilio, dejó al otro viendo una película y sostuvo al bebé en brazos mientras se preparaba para salir al aire. “El bebito estaba molesto con una niñera que vino para que yo pudiera dar esa nota. Lo agarré a upa, le di la teta con la cucaracha puesta”, relató.
La actriz remarcó además que no solo se trataba de una exposición personal, sino de una oportunidad profesional: “No me siento a hablar de mi vida privada en un programa de televisión sin contar nada laboral. Tenía cosas para contar, valía la pena el móvil”.
Repetto señaló que entiende la dinámica televisiva, pero cuestionó las formas: “Hace más de 20 años que trabajo en televisión y mi familia muchísimo más, sé perfecto cómo es esto y que puede pasar que organices un móvil y después no salga. Pero me pareció poco cordial y poco considerado”.
Por último, aclaró que había aceptado la propuesta por el vínculo con el conductor: “La hice porque a Ángel lo quiero, me respetó siempre mis embarazos. Es un programa que quiero desde hace mucho tiempo”.
“A cualquiera le molesta perder dos horas de su vida para hacer una nota que te pidieron mucho. Pero en mi situación particular, me enojó”, sentenció.