Nicolás Repetto confesó cuál fue el peor error de su carrera

El reconocido conductor Nicolás Repetto abrió su corazón este sábado 8 de noviembre durante su participación en La Divina Noche, el ciclo conducido por Dante Gebel. Acompañado por su pareja, la actriz Florencia Raggi, el exconductor de Sábado Bus repasó los momentos más duros de su carrera y reconoció haber cometido errores que marcaron su camino profesional.
“En las que pifié… en las que no me fue bien, la culpa siempre fue mía. Nunca encontré algo que pueda decir que fue de afuera”, admitió Repetto con total sinceridad.
“Tuve varios infiernos en mi vida”
Durante la charla, Gebel propuso una dinámica basada en la Divina Comedia de Dante Alighieri —infierno, purgatorio y cielo— para invitar a sus invitados a reflexionar sobre sus propias experiencias.
Repetto no esquivó el desafío:
“Tuve varios infiernos en mi vida. La verdad que fueron muchos infiernos. Pero cuando los atravesás, por contraste, te hacen estar mejor después”.
El conductor, que durante años fue uno de los rostros más populares de la televisión argentina, también dejó una reflexión sobre la felicidad:
“Yo no creo en una felicidad constante. Tenés que ser un salame para estar todo el día contento y feliz. O empastillado”, dijo con humor, mientras Raggi asentía con una sonrisa.
El error más grande de su carrera
Consultado sobre los momentos más difíciles de su carrera, Nicolás Repetto reconoció que se arrepiente de muchas decisiones tomadas en sus programas de televisión.
“En los programas de tele me he equivocado muchísimo. Ahora la veo tan clara… Digo: ‘¿Cómo fui tan torpe o tan necio en algunas cosas?’”, expresó.
Con autocrítica, agregó:
“En las que me equivoqué, la culpa siempre fue mía. Nunca le eché la culpa a nadie. Siempre fue mi responsabilidad”.
Ante estas palabras, Florencia Raggi intentó suavizar la autocrítica:
“El responsable, más que el culpable”, le dijo con ternura.
Sin embargo, Repetto reafirmó su postura:
“Ambas cosas diría yo. La culpa me refiero a no haber tenido la necesidad o no haberlo hecho bien. Me excedí”.
“Mi paraíso es mi familia”
Pese a las adversidades personales y las frustraciones profesionales, el conductor aseguró haber encontrado su “paraíso” en el amor y la contención familiar.
“Mi paraíso es ver que todas mis extremidades son la familia que uno va teniendo. Mis nietos están todos bien, y el paraíso hay que encontrarlo por ahí”, reflexionó.
Incluso contó que recientemente sufrió una gran pérdida económica por un desperfecto eléctrico en su casa de Uruguay, aunque aseguró que lo importante es que “todos estén bien”.
Florencia Raggi, su gran sostén
A lo largo de la entrevista, Florencia Raggi acompañó a su pareja con gestos de cariño y complicidad. El conductor no dudó en reconocerla como su principal apoyo emocional:
“Ella es mi paraíso”, afirmó, mirando a la actriz con emoción.
Juntos, repasaron anécdotas y aprendizajes de una relación sólida y una vida compartida lejos del ruido mediático que marcó la época dorada de Repetto en la televisión argentina.