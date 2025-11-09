Nicolás Repetto confesó cuál fue el peor error de su carrera

El reconocido conductor Nicolás Repetto abrió su corazón este sábado 8 de noviembre durante su participación en La Divina Noche, el ciclo conducido por Dante Gebel. Acompañado por su pareja, la actriz Florencia Raggi, el exconductor de Sábado Bus repasó los momentos más duros de su carrera y reconoció haber cometido errores que marcaron su camino profesional.