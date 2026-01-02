Juana Repetto rompió el silencio y contó por qué no asistió al casamiento de su hermano

Juana Repetto rompió el silencio y aclaró los motivos por los que no estuvo presente en el casamiento de su hermano Bautista Lena, hijo del último matrimonio de Reina Reech con el bailarín Pablo Lena. El joven se casó por civil con su pareja, Delfina Villagra, en una ceremonia íntima que fue compartida a través de las redes sociales de los protagonistas.
En las publicaciones, los novios mostraron algunos momentos del día en el que decidieron dar un paso más en su relación. Sin embargo, la atención de muchos usuarios se centró en una ausencia que no pasó desapercibida: la de Juana Repetto y sus dos hijos.
Ante las especulaciones, la actriz utilizó sus redes sociales para explicar la situación y relativizó la importancia del evento, al señalar que se trató más de un trámite administrativo que de una celebración familiar. “Ya entendí todo, me mandaron el posteo... Ni idea, era un trámite al parecer, na que ver. Pero no, no fuimos invitados, ni mis hijos, ni yo”, expresó.
La palabra de Juana Repetto tras la polémica que se generó en redes
Con un tono distendido, Repetto buscó ponerle un freno a los rumores y descartó cualquier tipo de conflicto interno. Al aclarar que no asistió simplemente porque no fue invitada, dejó en claro que no hubo reclamos ni resentimientos, y que su intención fue únicamente responder a la curiosidad de los usuarios.
Otro de los puntos que generó comentarios fue la frase elegida por la pareja para acompañar las imágenes del casamiento: “Un año distinto, transformador. Nosotros, juntos. Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”.
La situación escaló cuando se filtró un intercambio privado entre Juana Repetto y la periodista Fernanda Iglesias. Todo comenzó con un mensaje que la panelista le envió por Instagram, con un tono irónico: “No me querrá nadie, pero por lo menos mi hermano me invita a su casamiento”.
Lejos de responder con enojo, Juana optó por una contestación reflexiva y contundente. En el chat que fue revelado este viernes en Puro Show (El Trece), la actriz sugirió que las razones de su ausencia debían buscarse en la pareja. “Quizás es preferible que hable mal de una todo el mundo o caerle mal a la mayoría de la gente a no ser invitada al casamiento de tu hermano”, afirmó.
El descargo continuó con un segundo mensaje en el que profundizó su postura: “Para mí, habla más de ellos dos que de mí. Yo estoy muy tranquila con la mujer y persona que soy: él es el padrino de mi primer hijo, yo entré a mi casamiento de su brazo y siempre fue el primero en mi lista para los momentos importantes de mi vida”.