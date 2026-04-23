Secciones
Mundo

Donald Trump anunció que el alto el fuego entre Israel y Líbano se extenderá tres semanas

La tregua, que había comenzado el 16 de abril con un cese inicial de diez días, se prolonga en medio de negociaciones en la Casa Blanca. Estados Unidos busca consolidar un acuerdo sin la participación de Hezbolá.

Donald Trump. Donald Trump.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump anunció este jueves en la Casa Blanca que Israel y Líbano acordaron extender el alto el fuego por tres semanas tras reunirse con sus representantes diplomáticos.
  • La tregua inicial comenzó el 16 de abril por diez días. Trump recibió a los embajadores para consolidar el cese de ataques sin la participación directa del grupo Hezbolá.
  • Se busca profundizar el diálogo político e invitar a Netanyahu y Aoun a EE. UU. El proceso enfrenta desafíos al excluir a Hezbolá en una zona de alta tensión histórica.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que Israel y el Líbano acordaron la extensión por tres semanas del alto el fuego, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

Con este anuncio, se prolonga la tregua declarada el pasado 16 de abril, que establecía un periodo inicial de diez días de cese de los ataques israelíes en Beirut.

Guerra en Medio Oriente: Trump ordena prorrogar el alto el fuego con Irán

Guerra en Medio Oriente: Trump ordena prorrogar el alto el fuego con Irán

El republicano recibió en el Despacho Oval a los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, en un intento por avanzar en las negociaciones y sostener la calma en la región. “¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas”, anunció el líder estadounidense en Truth Social.

Además, Trump señaló que busca profundizar el diálogo político y expresó su intención de recibir próximamente en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

Una ley que propone Trump establece obstáculos para el voto de mujeres y personas trans

Una ley que propone Trump establece obstáculos para el voto de mujeres y personas trans

En las conversaciones de paz no participa Hezbolá, aliado de Irán y señalado como autor de los ataques lanzados desde el Líbano sobre territorio israelí, lo que añade complejidad a un proceso que busca estabilizar una zona históricamente marcada por la tensión.

Temas Benjamin NetanyahuDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Guerra en Medio Oriente: Trump anunció que la tregua con Irán se extiende a pedido de Pakistán

Guerra en Medio Oriente: Trump anunció que la tregua con Irán se extiende a pedido de Pakistán

Trump aseguró que Irán no puede “chantajear” a EEUU con amenazas sobre el estrecho de Ormuz

Trump aseguró que Irán no puede “chantajear” a EEUU con amenazas sobre el estrecho de Ormuz

Lo más popular
Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
1

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados
2

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones
3

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones

Lisandro Catalán: “Estamos preparados para gobernar mañana si nos tocara”
4

Lisandro Catalán: “Estamos preparados para gobernar mañana si nos tocara”

Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día
5

Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día

Ranking notas premium
“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
1

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
2

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
3

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?
4

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
5

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Más Noticias
Lisandro Catalán: “Estamos preparados para gobernar mañana si nos tocara”

Lisandro Catalán: “Estamos preparados para gobernar mañana si nos tocara”

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y comercios

Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y comercios

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones

Alerta amarilla y naranja: seis provincias están en riesgo por vientos extremos, tormentas y nevadas

Alerta amarilla y naranja: seis provincias están en riesgo por vientos extremos, tormentas y nevadas

Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día

Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día

Comentarios