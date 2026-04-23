Donald Trump anunció que el alto el fuego entre Israel y Líbano se extenderá tres semanas
La tregua, que había comenzado el 16 de abril con un cese inicial de diez días, se prolonga en medio de negociaciones en la Casa Blanca. Estados Unidos busca consolidar un acuerdo sin la participación de Hezbolá.
Resumen para apurados
- Donald Trump anunció este jueves en la Casa Blanca que Israel y Líbano acordaron extender el alto el fuego por tres semanas tras reunirse con sus representantes diplomáticos.
- La tregua inicial comenzó el 16 de abril por diez días. Trump recibió a los embajadores para consolidar el cese de ataques sin la participación directa del grupo Hezbolá.
- Se busca profundizar el diálogo político e invitar a Netanyahu y Aoun a EE. UU. El proceso enfrenta desafíos al excluir a Hezbolá en una zona de alta tensión histórica.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que Israel y el Líbano acordaron la extensión por tres semanas del alto el fuego, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.
Con este anuncio, se prolonga la tregua declarada el pasado 16 de abril, que establecía un periodo inicial de diez días de cese de los ataques israelíes en Beirut.
El republicano recibió en el Despacho Oval a los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, en un intento por avanzar en las negociaciones y sostener la calma en la región. “¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas”, anunció el líder estadounidense en Truth Social.
Además, Trump señaló que busca profundizar el diálogo político y expresó su intención de recibir próximamente en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.
En las conversaciones de paz no participa Hezbolá, aliado de Irán y señalado como autor de los ataques lanzados desde el Líbano sobre territorio israelí, lo que añade complejidad a un proceso que busca estabilizar una zona históricamente marcada por la tensión.