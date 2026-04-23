Donald Trump anunció que el alto el fuego entre Israel y Líbano se extenderá tres semanas

El republicano recibió en el Despacho Oval a los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, en un intento por avanzar en las negociaciones y sostener la calma en la región. “¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas”, anunció el líder estadounidense en Truth Social.