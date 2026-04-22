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Guerra en Medio Oriente: Trump ordena prorrogar el alto el fuego con Irán

Estados Unidos quiere seguir negociando, pero mantiene el bloqueo naval sobre Ormuz.

CUENTA REGRESIVA. A poco del final de que se cumpla el plazo, Trump decidió extender sin fecha definida el cese el fuego con Irán. CUENTA REGRESIVA. A poco del final de que se cumpla el plazo, Trump decidió extender sin fecha definida el cese el fuego con Irán.
Hace 3 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente Donald Trump anunció que prolongaba el alto el fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones, pero dijo que mantendría el bloqueo naval estadounidense de los puertos del país.

Trump aseguró en su plataforma Truth Social que la prórroga fue solicitada por Pakistán, “a partir de que el gobierno de Irán está seriamente fracturado, algo que no sorprende”. “Se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, indicó.

“Prolongaré el alto el fuego”, señaló, al mismo tiempo que ordenó a las fuerzas armadas “que continúen el bloqueo y que, en todos los demás aspectos, se mantengan preparadas y capacitadas”.

La prórroga del alto el fuego de Trump llegó horas antes de que expirara, aunque se mantenía el suspense en torno al momento exacto en que iba a vencer. Por otra parte, la Casa Blanca dijo que el vicepresidente JD Vance no viajaría a Pakistán por el momento para una segunda ronda de conversaciones de paz.

Las tensiones en la región no ceden, aún en medio de las negociaciones. Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán afirmó que la República Islámica sabe “resistir la intimidación”, cuando el alto al fuego con Estados Unidos estaba a punto de expirar y Teherán aún no respondía formalmente a una invitación para mantener negociaciones.

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“Irán sabe neutralizar las restricciones, defender sus intereses y resistir a la intimidación”, declaró el canciller Abás Araqchi en X en un mensaje en el que denunció que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes es “un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego”.

Además, los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron con destruir la producción de petróleo en Medio Oriente si la República Islámica recibe ataques lanzados desde territorios de sus vecinos del Golfo.

“Los vecinos del sur deben saber que si su geografía y sus instalaciones se utilizan al servicio de los enemigos para atacar a la nación iraní, deberán despedirse de la producción de petróleo en Oriente Medio”, declaró el comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes, Majid Mousavi, citado por la agencia de noticias Fars.

Intercambio de cohetes

Israel, el otro actor en la guerra que se desarrolla en Medio Oriente, afirmó que atacó un lanzacohetes de Hezbollah después de que el movimiento chiita aliado de Irán disparara contra sus tropas en el sur del Líbano.

“Hace poco, la organización terrorista Hezbollah lanzó varios cohetes contra soldados de las FDI que operaban al sur de la Línea de Defensa Avanzada, en la zona de Rab Thalathin”, señaló un comunicado castrense, refiriéndose a la frontera que marca la zona ocupada por las fuerzas israelíes.

“En respuesta, las FDI atacaron el lanzador desde el que se dispararon los cohetes”, agregó.

Tránsito desviado

La demanda de tránsito por el canal de Panamá aumentó por la guerra en Medio Oriente, al punto que un buque de gas licuado de petróleo (GLP) pagó cuatro millones de dólares por cruzar más rápido y evitar esperas de hasta cinco días.

El alza se registra desde que estalló el conflicto el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que llevó al bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte de la exportación mundial de hidrocarburos.

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En un reacomodo de rutas, refinerías asiáticas optan por comprar petróleo o gas a Estados Unidos y transportarlo por el canal panameño, y no a países del Medio Oriente para evitar el estrecho de Ormuz, según informes de la Autoridad del Canal de Panamá.

Los promedios diarios se han “mantenido sólidos” con 34 buques en enero y 37 en marzo, con días que superaron los 40 tránsitos, según un comunicado de la administración del canal.

Los buques reservan su tránsito con antelación, pero para los que no tienen reservas y deben esperar en promedio cinco días, hay cupos de última hora a través de una subasta.

La subasta más reciente incluyó una oferta de cuatro millones de dólares para un buque de GLP y dos tanqueros que superaron los tres millones.

Por el canal de Panamá, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, pasa el 5% del comercio marítimo mundial. La ruta conecta principalmente la costa este estadounidense con el gigante asiático, Corea del Sur y Japón. En la primera mitad del año fiscal 2026 (octubre a septiembre) la vía panameña registró el tránsito de 6.288 buques, un aumento interanual del 3,7%, según cifras oficiales.

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