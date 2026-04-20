Una ley que propone Trump establece obstáculos para el voto de mujeres y personas trans

Pero según el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, “más de 21 millones de estadounidenses no tienen acceso inmediato a estos documentos” y “casi la mitad de los estadounidenses no tienen pasaporte”. Así, los electores más afectados si se aprueba la ley SAVE America serán “las mujeres, las personas transgénero” y las personas con bajos ingresos, “que no pueden pagar un pasaporte y no viajan”, afirma Rick Hasen, profesor de derecho electoral en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).