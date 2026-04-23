Buscan a un biólogo argentino que viajó a Europa y perdió contacto hace tres meses

Resumen para apurados
- Buscan a Juan Ignacio Debandi Álvarez, biólogo argentino de 36 años, desaparecido desde el 11 de enero en Cassis, Francia, tras perder contacto total con su familia y amigos.
- El joven residía en Irlanda y se trasladó a Francia. El 19 de enero debía volar de Marsella a Barcelona por Vueling, pero nunca abordó el avión ni concretó sus planes laborales.
- Con la intervención de Interpol, se realizan operativos en Francia, Irlanda y España. La familia solicita difusión internacional para obtener datos que ayuden a dar con su paradero.
Juan Ignacio Debandi Álvarez, un biólogo argentino de 36 años oriundo de General Rodríguez, es intensamente buscado desde hace tres meses tras desaparecer en el sur de Francia. Su familia y amigos mantienen la esperanza de encontrarlo y difundieron un pedido urgente de ayuda para obtener cualquier información que permita dar con su paradero.
Debandi Álvarez se formó profesionalmente en el país, donde trabajó durante ocho años como profesor auxiliar de laboratorio en la Universidad Nacional de Luján y luego se desempeñó durante dos años en una empresa avícola. En los últimos años había emprendido un recorrido laboral y personal por Europa.
Vivió en Barcelona, España, y también en Irlanda, donde se había radicado desde fines de abril de 2024 en la ciudad de Drogheda. Allí trabajaba en una empresa vinculada a la industria cárnica. A mediados de noviembre de 2025 renunció con la intención de trasladarse a Dinamarca por una nueva oportunidad laboral, proyecto que finalmente no se concretó.
El último contacto con su entorno cercano fue el 11 de enero de este año, cuando realizó una videollamada. Una semana después, el 18 de enero, se perdió su rastro en Cassis, una localidad ubicada cerca de Marsella.
De acuerdo con lo informado por sus allegados, tenía previsto tomar un vuelo de la aerolínea Vueling desde Marsella hacia Barcelona el 19 de enero, pero nunca abordó el avión.
La preocupación crece con el paso de las semanas. Actualmente se desarrollan operativos de búsqueda en Francia, Irlanda y España, mientras que Interpol también interviene en la investigación para coordinar acciones entre los distintos países.
La familia solicita la colaboración de la comunidad internacional y de cualquier persona que pueda aportar datos. Quienes tengan información sobre Juan Ignacio Debandi Álvarez pueden comunicarse al teléfono +54 9 11 5652 4380 o escribir al correo electrónico pilaralvarez@live.com.ar