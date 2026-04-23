Buscan a un biólogo argentino que viajó a Europa y perdió contacto hace tres meses

Vivió en Barcelona, España, y también en Irlanda, donde se había radicado desde fines de abril de 2024 en la ciudad de Drogheda. Allí trabajaba en una empresa vinculada a la industria cárnica. A mediados de noviembre de 2025 renunció con la intención de trasladarse a Dinamarca por una nueva oportunidad laboral, proyecto que finalmente no se concretó.