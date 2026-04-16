Impacto en el fútbol mundial: por una lesión, una figura de la Selección de Francia se queda fuera del Mundial 2026

Resumen para apurados
- El delantero Hugo Ekitike sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho en Anfield, por lo que se perderá el tramo final con Liverpool y el Mundial 2026 con la selección de Francia.
- La lesión ocurrió por un resbalón en Champions League ante el PSG. El atacante de 23 años era el goleador del Liverpool de Arne Slot con 17 tantos, consolidado en la élite europea.
- La baja de Ekitike complica los planes de Deschamps para Francia y se suma a ausencias como Rodrygo y Grealish. El jugador enfrentará una recuperación de al menos nueve meses.
El fútbol internacional recibió una noticia devastadora: Hugo Ekitike sufrió la rotura del tendón de Aquiles derecho y no sólo se perderá el tramo decisivo de la temporada con Liverpool, sino también el Mundial de 2026 con la selección de Francia.
El club inglés confirmó el diagnóstico a través de un comunicado oficial, luego de los estudios realizados tras la lesión que el delantero de 23 años padeció en el encuentro de la Champions League frente al Paris Saint Germain en Anfield. Las evaluaciones médicas despejaron cualquier duda y confirmaron el peor escenario para el delantero.
La escena fue impactante; un resbalón, una caída dolorosa y la imposibilidad de continuar. Ekitike abandonó el campo en camilla y entre lágrimas, consciente de la gravedad del golpe. La rotura del tendón de Aquiles es una de las lesiones más temidas en el fútbol, con un período de recuperación que suele extenderse por al menos nueve meses.
PREOCUPACIÃN MUNDIAL PARA FRANCIA. A tan solo 58 dÃas de la Copa del Mundo, EKITIKE se lesionÃ³ en Liverpool vs. PSG y debiÃ³ abandonar el campo de juego en camilla.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026
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La baja representa un duro revés para el equipo dirigido por Arne Slot, que pierde a su máximo goleador en un momento determinante de la temporada. El francés acumulaba 17 tantos en 45 partidos y se había consolidado como una de las principales referencias ofensivas del conjunto de Anfield.
El impacto también alcanza a la selección francesa. Didier Deschamps pierde a un delantero en pleno ascenso y una alternativa importante dentro del recambio ofensivo de cara al Mundial.
Las figuras que se pierden la Copa del Mundo 2026
Ekitike se suma así a la lista de futbolistas que no estarán en la Copa del Mundo por lesión, entre ellos Rodrygo, Jack Grealish, Juan Foyth y Joaquín Panichelli.
Para el joven atacante, la lesión implica un duro golpe personal. Llegado desde Eintracht Frankfurt por una cifra cercana a los 95 millones de euros, atravesaba su mejor momento en Liverpool. Ahora deberá afrontar una larga recuperación con el objetivo de volver más fuerte y recuperar su lugar en la elite.