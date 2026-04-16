Impacto en el fútbol mundial: por una lesión, una figura de la Selección de Francia se queda fuera del Mundial 2026

La escena fue impactante; un resbalón, una caída dolorosa y la imposibilidad de continuar. Ekitike abandonó el campo en camilla y entre lágrimas, consciente de la gravedad del golpe. La rotura del tendón de Aquiles es una de las lesiones más temidas en el fútbol, con un período de recuperación que suele extenderse por al menos nueve meses.