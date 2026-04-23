Asesinan a una ex reina de la belleza en México y sospechan de su suegra

El crimen ocurrió el 15 de abril, pero tomó notoriedad en las últimas horas tras la viralización de las imágenes, en las que se observa a la víctima junto a su suegra, identificada como Erika María. En el video, Flores aparece realizando tareas domésticas en un departamento donde también se ven juguetes de su hijo. A pocos metros, su suegra la sigue con las manos en los bolsillos. En un momento, ambas intercambian palabras, aunque no se logra escuchar con claridad lo que dicen.