Asesinan a una ex reina de la belleza en México y sospechan de su suegra

Resumen para apurados
- Carolina Flores, exreina de belleza, fue asesinada a tiros el 15 de abril en su hogar de Polanco, México. La justicia busca a su suegra como la principal sospechosa del crimen.
- Las imágenes muestran a la víctima con su suegra antes de oírse seis disparos. El esposo reportó el hecho 24 horas después, permitiendo que la mujer escapara y continúe hoy prófuga.
- La difusión masiva del video y la violencia del hecho han generado gran conmoción en México. El caso expone fallas en la respuesta inicial y mantiene en alerta a las autoridades.
El asesinato de Carolina Flores, una ex reina de la belleza de 27 años, conmociona a México por la brutalidad del hecho y por la difusión de un video clave que registró los instantes previos al ataque. La joven fue asesinada de varios disparos dentro de su departamento en el exclusivo barrio de Polanco, en Ciudad de México, y la principal sospechosa es su suegra.
El crimen ocurrió el 15 de abril, pero tomó notoriedad en las últimas horas tras la viralización de las imágenes, en las que se observa a la víctima junto a su suegra, identificada como Erika María. En el video, Flores aparece realizando tareas domésticas en un departamento donde también se ven juguetes de su hijo. A pocos metros, su suegra la sigue con las manos en los bolsillos. En un momento, ambas intercambian palabras, aunque no se logra escuchar con claridad lo que dicen.
Segundos después, las dos ingresan a una habitación fuera del alcance de la cámara. Si bien la escena no queda registrada en imagen, el audio captó la secuencia: primero se escucha un disparo acompañado de un grito, y luego al menos seis detonaciones más.
“¿Qué fue eso?”, preguntó Alejandro, esposo de la víctima, al ingresar con el bebé en brazos. “¿Qué hiciste, loca?”, le recriminó a su madre. “Nada, es que me hizo enojar”, respondió la mujer. El hombre insistió: “¿Qué te pasa? Es mi familia”. La acusada contestó: “Tú eres mío y ella te robó”.
Según medios locales, pese a haber estado presente tras el ataque, el hombre permitió que su madre abandonara el lugar y recién al día siguiente, el jueves 16 de abril, se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar el femicidio. Hasta el momento, la principal sospechosa permanece prófuga, de acuerdo con información publicada por el diario El Universal.
Desde la Fiscalía indicaron que, tras el hallazgo del cuerpo, se llevaron adelante diligencias ministeriales, periciales y tareas de investigación de campo para identificar a la probable responsable del crimen. Por ahora, se desconocen los motivos del asesinato.
Flores, muy activa en redes sociales y con una importante cantidad de seguidores, especialmente en TikTok, había sido coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017. Era oriunda del puerto de Ensenada, en un estado fronterizo con Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación judicial, la joven madre recibió un disparo en la cabeza, aunque en el lugar se hallaron múltiples casquillos, lo que coincide con el registro de audio difundido. El caso continúa bajo investigación mientras crece la conmoción por un crimen que expone un nivel extremo de violencia.