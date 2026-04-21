Conmoción en Brasil: murió una reina de belleza a días de competir en un certamen

Maiara estaba en pareja con Luiz Fernando desde febrero de 2017 y en marzo de 2019 se convirtieron en padres. En sus redes sociales compartían imágenes familiares y mensajes de afecto. El 11 de febrero de 2026, su esposo le había dedicado un mensaje: “Nueve años moldeando nuestra historia con amor, paciencia y compañerismo. Que nuestra historia siga formándose con cariño cada día. Vos me completás y me animás. Me encanta estar a tu lado, feliz boda de cerámica, te amo”.