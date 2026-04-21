Conmoción en Brasil: murió una reina de belleza a días de competir en un certamen

Resumen para apurados
- Maiara Cristina de Lima Fiel, Miss Londrina 2025 de 31 años, falleció este domingo por un infarto en Sarandí, Brasil, a solo nueve días de participar en un nuevo certamen estatal.
- Sin antecedentes de salud, la modelo sufrió el ataque en su casa. Era madre, dueña de un salón de belleza y se preparaba con entusiasmo para competir el 29 de abril en Cascavel.
- La tragedia causó conmoción en el ámbito de la moda brasileña. Organizadores y allegados lamentan la pérdida de una figura carismática con una carrera en ascenso en las pasarelas.
El mundo de los certámenes de belleza en Brasil quedó golpeado por la repentina muerte de Maiara Cristina de Lima Fiel, una joven de 31 años que falleció tras sufrir un infarto fulminante en la madrugada del domingo, a solo nueve días de participar en una nueva competencia.
La modelo, que había sido elegida Miss Londrina 2025 y también 1ª Princesa Miss Sarandi en el mismo año, se encontraba enfocada en su próxima presentación, prevista para el 29 de abril en Cascavel, en el oeste del estado de Paraná.
Según relataron familiares y allegados, Maiara atravesaba un momento de entusiasmo y preparación intensa. Tenía listos todos los looks para el certamen y venía ensayando con dedicación. “Estaba llena de planes. Ayer mismo conversamos y me mostró los vestidos, todo lo que estaba preparando con tanto cariño para vivir ese momento. Una chica con un futuro tan bonito por delante”, expresó Vitor Tavares, organizador del concurso en el que iba a participar.
Nacida en Maringá, residía actualmente en Sarandi, donde era propietaria de un salón de belleza y se desempeñaba en el rubro de la estética. Además de su carrera en los concursos, llevaba adelante su vida familiar: estaba casada y era madre de un hijo.
Su camino en las pasarelas comenzó en certámenes locales. Con el tiempo, logró títulos como Primera Princesa Miss Sarandí 2025/26 y Miss Simpatía e Internet 2025. Recientemente había obtenido la corona de Miss Londrina, lo que amplió su proyección a nivel estatal y le permitió ser convocada al certamen “Miss Paraná By Vitor”.
Maiara estaba en pareja con Luiz Fernando desde febrero de 2017 y en marzo de 2019 se convirtieron en padres. En sus redes sociales compartían imágenes familiares y mensajes de afecto. El 11 de febrero de 2026, su esposo le había dedicado un mensaje: “Nueve años moldeando nuestra historia con amor, paciencia y compañerismo. Que nuestra historia siga formándose con cariño cada día. Vos me completás y me animás. Me encanta estar a tu lado, feliz boda de cerámica, te amo”.
La noticia de su fallecimiento generó una profunda repercusión en redes sociales, donde familiares, amigos y conocidos la despidieron con mensajes cargados de dolor. Coincidieron en describirla como una persona humilde, carismática y siempre dispuesta a ayudar.
El deceso se produjo en su casa de Sarandí, en el norte de Paraná. De acuerdo con la información médica, no presentaba antecedentes de problemas de salud. El informe del Servicio de Emergencias Médicas (SAMU) indicó que se realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarla tras el ataque cardíaco súbito.
“Hoy la ciudad de Sarandí pierde una parte importante de su historia. Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Maiara Cristina de Lima Fiel, la primera Miss del municipio; que Dios consuele los corazones de familiares y amigos, dándole fuerzas para enfrentar este momento tan difícil”, manifestó Vitor Tavares.
“Es muy difícil aceptar una pérdida tan temprana, de alguien tan lleno de vida, sueños y metas, alguien con un futuro brillante por delante”, agregó.
“Que Dios reciba a Maiara como se merece, con toda la luz que siempre ha llevado, y que siga brillando aún más”, concluyó.