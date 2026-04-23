Si sos estudiante, podés viajar a Japón con todo pago: cómo aplicar a las becas 2026
La convocatoria de AFS Argentina y Uruguay está abierta hasta el 31 de mayo de y ofrece becas completas para viajar a Japón. Está dirigida a estudiantes no hayan terminado la secundaria y puedan viajar entre octubre y noviembre.
Resumen para apurados
- AFS Argentina y Uruguay lanzó las Becas MEXT 2026 para que dos estudiantes viajen a Japón con todo pago entre octubre y noviembre, con inscripción abierta hasta el 31 de mayo.
- El programa de inmersión de un mes incluye estadía con familias y actividades culturales. Requiere nivel de inglés B1, conocimientos de japonés y ser estudiante secundario activo.
- Esta iniciativa busca fortalecer el intercambio cultural y las habilidades lingüísticas. Se espera que los becarios desarrollen competencias globales clave para su futuro profesional.
Estudiar japonés puede abrir muchas puertas en elación a lo académico, pero pocas veces aparece una oportunidad tan concreta para llevar ese aprendizaje a la práctica. La organización AFS Argentina y Uruguay, una ONG internacional dedicada a programas de intercambio cultural y educativo, lanzó la convocatoria a las Becas MEXT 2026, que permitirán a dos estudiantes (uno de Argentina y otro de Uruguay) viajar a Japón con todos los gastos cubiertos.
Qué incluye el programa en Japón
El programa, desarrollado junto al Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, se realizará del 5 de octubre al 8 de noviembre de 2026.
Durante cuatro semanas, los participantes vivirán con una familia anfitriona japonesa, participarán en actividades educativas y atravesarán una experiencia de inmersión cultural completa.
Quiénes pueden postularse a las becas
La propuesta está dirigida a jóvenes de entre 15 y 18 años y cumplan con ciertos requisitos:
- Tener conocimientos de japonés.
- Haber nacido entre abril de 2008 y abril de 2011.
- Tener nivel de inglés B1.
- No haber terminado la secundaria.
- Contar con autorización para viajar solos y tener pasaporte vigente.
Dónde inscribirse y fechas clave
La inscripción abrió el 20 de abril y estará disponible hasta el 31 de mayo de 2026.
Los resultados se anunciarán el 9 de junio, mientras que el viaje se realizará entre el 5 de octubre y el 8 de noviembre.
Las personas interesadas deben completar el formulario online disponible en el sitio oficial de AFS Argentina y Uruguay: https://lnkd.in/dq8tjE74
Durante su estadía, los participantes no solo perfeccionarán el idioma, sino que también desarrollarán habilidades interculturales clave para su futuro académico y profesional.