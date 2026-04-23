Si sos estudiante, podés viajar a Japón con todo pago: cómo aplicar a las becas 2026

Estudiar japonés puede abrir muchas puertas en elación a lo académico, pero pocas veces aparece una oportunidad tan concreta para llevar ese aprendizaje a la práctica. La organización AFS Argentina y Uruguay, una ONG internacional dedicada a programas de intercambio cultural y educativo, lanzó la convocatoria a las Becas MEXT 2026, que permitirán a dos estudiantes (uno de Argentina y otro de Uruguay) viajar a Japón con todos los gastos cubiertos.