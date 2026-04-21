Sumarte al cambio desde casa: abren un voluntariado virtual en proyectos ambientales

Resumen para apurados
- Yunkawasi abre su convocatoria de voluntariado 2026 para proyectos ambientales en Perú. Ofrece vacantes virtuales y presenciales para mayores de 18 años hasta el 24 de abril.
- Con una duración de cuatro meses, el programa busca perfiles para análisis de datos, comunicación y GIS. Requiere disponibilidad de 10 a 15 horas semanales y compromiso ambiental.
- Esta modalidad virtual facilita la participación global en la conservación de ecosistemas. Brinda experiencia profesional certificada y promueve el desarrollo de comunidades locales.
Los proyectos de conservación ambiental requieren cada vez más equipos interdisciplinarios que trabajen tanto en territorio como a distancia. En ese contexto, la organización Yunkawasi abrió su convocatoria de voluntariado 2026, con oportunidades para participar en iniciativas vinculadas a la biodiversidad, el desarrollo sostenible y el trabajo con comunidades.
Yunkawasi es una asociación civil de Perú con más de 19 años de trayectoria, enfocada en la conservación de ecosistemas y el fortalecimiento de comunidades locales.
Dentro de su programa de voluntariado, la organización ofrece distintas áreas de participación, que incluyen desde monitoreo de biodiversidad hasta comunicación, educación ambiental y gestión de proyectos.
Qué voluntariados hay y cuáles son virtuales
La convocatoria contempla modalidades presenciales, semipresenciales y virtuales. En este último caso, se destacan varias oportunidades para trabajar de forma remota.
Entre los voluntariados virtuales disponibles se encuentran:
- Análisis de datos de biodiversidad, con tareas de organización y procesamiento de información recolectada en campo
- Gestión de proyectos comunitarios, con apoyo en planificación, seguimiento e informes
- Conservación comunitaria, orientada al análisis social y acompañamiento de iniciativas
- Monitoreo, evaluación y aprendizaje, enfocado en sistematización de datos y reportes
- Sistemas de Información Geográfica (SIG), para el manejo de información territorial y elaboración de mapas
Estas posiciones permiten participar desde cualquier lugar, siempre que se cuente con acceso a herramientas digitales y disponibilidad horaria.
En algunos casos, también hay áreas como comunicación o educación ambiental que combinan trabajo virtual con actividades presenciales puntuales.
Cuánto dura y qué piden
El voluntariado tiene una duración aproximada de cuatro meses y requiere una dedicación mínima de entre 10 y 15 horas semanales, según el rol.
Entre los requisitos generales figuran:
- Ser mayor de 18 años
- No contar con antecedentes penales o judiciales
- Tener seguro de salud vigente
- Contar con vacunación completa
Además, se valoran habilidades como el trabajo en equipo, la organización y el interés por temáticas ambientales.
Quienes finalicen el programa de manera satisfactoria recibirán un certificado de participación, lo que suma experiencia en el ámbito académico y profesional .
Cómo postularse
La inscripción se realiza de forma online mediante un formulario habilitado por la organización, que esta disponible en Linktr.ee: https://linktr.ee/comunicaciones.yunkawasi. El plazo para enviar la solicitud es hasta el 24 de abril a las 23:59.
El proceso incluye distintas etapas: postulación, preselección, entrevistas y confirmación final de los participantes.
Para conocer más detalles y acceder al formulario, se puede ingresar al enlace disponible en la biografía del perfil de Instagram (@yunkawasi) de la organización.