Secciones
SociedadClima y ecología

Sumarte al cambio desde casa: abren un voluntariado virtual en proyectos ambientales

La organización Yunkawasi abrió su convocatoria 2026 con vacantes virtuales en distintas áreas. Se puede postular hasta el 24 de abril.

VOLUNTARIADO. La convocatoria incluye roles remotos en análisis de datos, gestión de proyectos, comunicación y sistemas de información geográfica. VOLUNTARIADO. La convocatoria incluye roles remotos en análisis de datos, gestión de proyectos, comunicación y sistemas de información geográfica. / YUNKAWASI
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Yunkawasi abre su convocatoria de voluntariado 2026 para proyectos ambientales en Perú. Ofrece vacantes virtuales y presenciales para mayores de 18 años hasta el 24 de abril.
  • Con una duración de cuatro meses, el programa busca perfiles para análisis de datos, comunicación y GIS. Requiere disponibilidad de 10 a 15 horas semanales y compromiso ambiental.
  • Esta modalidad virtual facilita la participación global en la conservación de ecosistemas. Brinda experiencia profesional certificada y promueve el desarrollo de comunidades locales.
Resumen generado con IA

Los proyectos de conservación ambiental requieren cada vez más equipos interdisciplinarios que trabajen tanto en territorio como a distancia. En ese contexto, la organización Yunkawasi abrió su convocatoria de voluntariado 2026, con oportunidades para participar en iniciativas vinculadas a la biodiversidad, el desarrollo sostenible y el trabajo con comunidades.

Yunkawasi es una asociación civil de Perú con más de 19 años de trayectoria, enfocada en la conservación de ecosistemas y el fortalecimiento de comunidades locales. 

Dentro de su programa de voluntariado, la organización ofrece distintas áreas de participación, que incluyen desde monitoreo de biodiversidad hasta comunicación, educación ambiental y gestión de proyectos.

Qué voluntariados hay y cuáles son virtuales

La convocatoria contempla modalidades presenciales, semipresenciales y virtuales. En este último caso, se destacan varias oportunidades para trabajar de forma remota.

Entre los voluntariados virtuales disponibles se encuentran:

- Análisis de datos de biodiversidad, con tareas de organización y procesamiento de información recolectada en campo

- Gestión de proyectos comunitarios, con apoyo en planificación, seguimiento e informes

- Conservación comunitaria, orientada al análisis social y acompañamiento de iniciativas

- Monitoreo, evaluación y aprendizaje, enfocado en sistematización de datos y reportes

- Sistemas de Información Geográfica (SIG), para el manejo de información territorial y elaboración de mapas

Estas posiciones permiten participar desde cualquier lugar, siempre que se cuente con acceso a herramientas digitales y disponibilidad horaria.

En algunos casos, también hay áreas como comunicación o educación ambiental que combinan trabajo virtual con actividades presenciales puntuales.

Cuánto dura y qué piden

El voluntariado tiene una duración aproximada de cuatro meses y requiere una dedicación mínima de entre 10 y 15 horas semanales, según el rol.

Entre los requisitos generales figuran:

- Ser mayor de 18 años

- No contar con antecedentes penales o judiciales

- Tener seguro de salud vigente

- Contar con vacunación completa

Además, se valoran habilidades como el trabajo en equipo, la organización y el interés por temáticas ambientales.

Quienes finalicen el programa de manera satisfactoria recibirán un certificado de participación, lo que suma experiencia en el ámbito académico y profesional .

Cómo postularse

La inscripción se realiza de forma online mediante un formulario habilitado por la organización, que esta disponible en Linktr.ee: https://linktr.ee/comunicaciones.yunkawasi. El plazo para enviar la solicitud es hasta el 24 de abril a las 23:59.

El proceso incluye distintas etapas: postulación, preselección, entrevistas y confirmación final de los participantes.

Para conocer más detalles y acceder al formulario, se puede ingresar al enlace disponible en la biografía del perfil de Instagram (@yunkawasi) de la organización.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas PerúArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy
2

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes
3

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez de la causa en la que pidieron detener a Chiqui Tapia y a Toviggino
4

La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez de la causa en la que pidieron detener a "Chiqui" Tapia y a Toviggino

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses
5

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses

Ranking notas premium
Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio de 180 grados en la teoría del MPF
1

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
2

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”
3

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros
4

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás
5

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás

Más Noticias
Preocupación en barrio Parque Sur por la aparición de varias serpientes: “La gente está muy asustada”

Preocupación en barrio Parque Sur por la aparición de varias serpientes: “La gente está muy asustada”

Amenazas de tiroteo en Tucumán: “Que haya que ‘cachear’ a los alumnos para que entren a la escuela es una locura”

Amenazas de tiroteo en Tucumán: “Que haya que ‘cachear’ a los alumnos para que entren a la escuela es una locura”

¿Llega el “Súper El Niño” a Argentina? Qué dicen los pronósticos y cómo podría cambiar el clima en 2026

¿Llega el “Súper El Niño” a Argentina? Qué dicen los pronósticos y cómo podría cambiar el clima en 2026

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Otro planteo en la UNT por la reelección de un consejero

Otro planteo en la UNT por la reelección de un consejero

Horóscopo chino 2026: cuál será el mejor mes del año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuál será el mejor mes del año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

¿Cómo cambió la rutina escolar en Tucumán tras las amenazas de tiroteos?

¿Cómo cambió la rutina escolar en Tucumán tras las amenazas de tiroteos?

Comentarios