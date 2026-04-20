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Becas de movilidad académica: una oportunidad para estudiar en el exterior con pasaje pago

El Programa Magallanes financia viajes académicos internacionales para estudiantes, docentes e investigadores de posgrado. La convocatoria sigue abierta para estancias entre julio y noviembre de 2026.

BECAS DE MOVILIDAD. La convocatoria permite realizar estancias en universidades de Iberoamérica, pero exige gestionar previamente la institución de destino. BECAS DE MOVILIDAD. La convocatoria permite realizar estancias en universidades de Iberoamérica, pero exige gestionar previamente la institución de destino. / FREEPIK
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Programa Magallanes abrió su convocatoria 2026 para financiar traslados internacionales de estudiantes y docentes iberoamericanos entre julio y noviembre de ese año.
  • La beca cubre pasajes de hasta 1.200 euros. Los postulantes deben gestionar su ingreso a la universidad de destino y presentar un plan de trabajo detallado ante la AUIP.
  • Esta iniciativa impulsa la integración académica regional. Organismos como la Secretaría de Relaciones Internacionales de Tucumán brindan asesoría para facilitar el acceso.
Resumen generado con IA

Salir del país para estudiar, investigar o intercambiar experiencias académicas es el sueño de muchos y, aunque algunos lo ven como una idea lejana, hoy existen oportunidades concretas para hacerlo. La beca del Programa Magallanes de Movilidad Académica Internacional volvió a abrir su convocatoria 2026 y propone una posibilidad real para quienes quieran dar ese paso.

La iniciativa es impulsada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado y busca promover la movilidad entre universidades de toda Iberoamérica. Está dirigida a estudiantes, investigadores y docentes.

Una de sus principales ventajas es que tiene temática abierta, por lo que pueden postularse personas de cualquier área del conocimiento.

Un dato clave: no hay destinos fijos

A diferencia de otros programas, esta convocatoria no establece a qué países o universidades se puede viajar. En cambio, cada postulante debe definir su destino y gestionar previamente el vínculo con la institución donde realizará la estancia.

Esto implica contar con una aceptación o acuerdo previo, además de presentar un plan de trabajo detallado con objetivos, actividades y cronograma. De hecho, el modelo de presentación exige completar datos como la institución receptora y el tutor de la estancia.

Qué cubre la beca

El financiamiento es parcial y está destinado exclusivamente al traslado internacional. No incluye gastos de estadía ni manutención.

Las ayudas alcanzan:

- Hasta 1.200 euros para viajes entre países de Iberoamérica.

- Hasta 800 euros para traslados entre España y Portugal.

En el caso de los viajes dentro de la región, el pasaje es gestionado directamente por la AUIP.

Fechas a tener en cuenta y a quién está dirigida

La convocatoria actual corresponde a estancias que se realicen entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2026. El cierre es el 29 de abril (hora de Madrid).

Está dirigida a:

- Estudiantes de posgrado

- Docentes e investigadores

- Gestores vinculados a programas académicos

Cómo postularse

La solicitud se realiza de forma online a través de la página oficial de la AUIP, donde se deben completar los formularios y adjuntar la documentación requerida, incluido el plan de trabajo.

Antes de iniciar la inscripción, se recomienda:

- Leer detenidamente las bases

- Tener definido el destino y el contacto en la universidad receptora

- Coordinar con la institución de origen

Para acceder a las bases y el formulario, los interesados pueden ingresar al sitio oficial de la AUIP.

Cómo iniciar el proceso desde Tucumán

La Secretaría de Estado de Relaciones Internacionales y Empresariales del Ministerio de Gobierno y Justicia de Tucumán difunde este tipo de convocatorias y brinda asesoramiento a interesados. También se pueden seguir novedades su perfil de Instagram (@serie_tucuman) o escribir a dpyoserie@gmail.com

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