Becas de movilidad académica: una oportunidad para estudiar en el exterior con pasaje pago

Salir del país para estudiar, investigar o intercambiar experiencias académicas es el sueño de muchos y, aunque algunos lo ven como una idea lejana, hoy existen oportunidades concretas para hacerlo. La beca del Programa Magallanes de Movilidad Académica Internacional volvió a abrir su convocatoria 2026 y propone una posibilidad real para quienes quieran dar ese paso.