Inauguración del Juzgado Federal N°3: Jaldo admitió que “no habla con Manzur desde hace tiempo”, pero anticipó una reunión

Jaldo explicó que Tucumán, con cerca de 2.000.000 de habitantes, se ubica entre las provincias más pobladas del país, lo que incrementa la demanda judicial. “Son casi 90.000 causas las que ingresan por año. No hay duda de que tenemos que ir en busca de un cuarto juzgado de primera instancia”, planteó, al tiempo que pidió el compromiso de autoridades nacionales y provinciales para cubrir vacantes y ampliar la estructura judicial federal.