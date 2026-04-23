Inauguración del Juzgado Federal N°3: Jaldo admitió que “no habla con Manzur desde hace tiempo”, pero anticipó una reunión
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró el Juzgado Federal N°3 en Tucumán para agilizar 90.000 causas anuales, admitiendo falta de diálogo reciente con el senador Juan Manzur.
- Tras 13 años de espera, la nueva dependencia a cargo de Díaz Vélez refuerza un sistema judicial estancado desde hace décadas en una de las provincias más pobladas del país.
- Jaldo proyecta un cuarto juzgado, define estrategias ante la posible eliminación de las PASO y posterga definiciones electorales para 2027 priorizando la gestión actual.
En el marco de la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal N°3 en Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó la importancia institucional de la nueva dependencia judicial, reclamó mayor federalismo en la cobertura de vacantes y evitó definiciones electorales de cara a 2027. “Es prematuro hablar de fórmulas”, afirmó al ser consultado sobre una eventual reedición de la dupla con el vicegobernador, Miguel Acevedo.
La inauguración del Juzgado Federal N°3, que estará a cargo del magistrado José Manuel Díaz Vélez, marca, según el mandatario, un avance necesario para mejorar el servicio de justicia en la provincia. “Veníamos trabajando con dos juzgados, el último creado hace más de 40 años. Este tercero se creó hace 13 años, pero recién ahora podemos ponerlo plenamente en funcionamiento”, explicó.
Jaldo explicó que Tucumán, con cerca de 2.000.000 de habitantes, se ubica entre las provincias más pobladas del país, lo que incrementa la demanda judicial. “Son casi 90.000 causas las que ingresan por año. No hay duda de que tenemos que ir en busca de un cuarto juzgado de primera instancia”, planteó, al tiempo que pidió el compromiso de autoridades nacionales y provinciales para cubrir vacantes y ampliar la estructura judicial federal.
En ese sentido, también apuntó a los tiempos de la justicia y a la necesidad de priorizar el interior del país. “Quizás los gobiernos nacionales tendrían que pensar un poco más en el federalismo en materia judicial. Lo que hoy se está haciendo es para los tucumanos”.
Durante su discurso, el gobernador agradeció el trabajo de la Cámara Federal y de los legisladores nacionales, y mencionó al senador Juan Manzur, con quien, admitió, no mantiene contacto reciente. “Hemos tenido diálogo hasta hace poco tiempo, pero seguramente nos vamos a reunir a corto plazo”, señaló, dejando abierta la puerta a un reencuentro político.
Consultado sobre la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, que incluye la posible eliminación de las PASO, Jaldo sostuvo que el Partido Justicialista de Tucumán definirá su postura de manera orgánica. “Es un tema profundo que tiene que ver con el sistema democrático. Lo vamos a resolver en nuestro Consejo y Congreso partidario”, indicó.
En ese marco, explicó que, de eliminarse las primarias abiertas, el PJ volvería a su carta orgánica para definir candidaturas mediante internas partidarias. “Nuestra carta es clara en ese sentido”, precisó.
Finalmente, al ser consultado sobre una eventual candidatura para 2027 y la posibilidad de repetir fórmula con el vicegobernador, el mandatario evitó anticipos. “No hay que ser ansioso. No es mañana la elección. Estamos dedicados al 100% a la gestión y a resolver los problemas de los tucumanos”, concluyó.