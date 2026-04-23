El volante uruguayo que busca River para dar el salto de calidad en invierno

La derrota de River en el Superclásico no sólo dejó un sabor amargo en Núñez, sino que expuso la falta de variantes en el plantel que conduce Eduardo Coudet. El análisis interno tras el partido reveló que el equipo carece de piezas de recambio que puedan cambiar el rumbo de un encuentro, lo que llevó al "Chacho" a elevar una lista de prioridades a la dirigencia de cara al mercado de pases de invierno.