Refuerzo de Selección: River inició gestiones para repatriar a un campeón del mundo

Resumen para apurados
- River Plate inició gestiones con Tigres de México para fichar al campeón mundial Ángel Correa en el próximo mercado de invierno, buscando reforzar el plantel para julio de 2026.
- El dirigente Stefano Di Carlo lidera las charlas. Pese a un contrato hasta 2030 y una inversión de 9 millones de dólares de Tigres, el jugador ya dio el visto bueno para el pase.
- El regreso de Correa supone un gran desafío económico para River por su alto contrato. Existe optimismo entre las partes para concretar un refuerzo de jerarquía internacional.
River inició gestiones con Tigres de México para intentar concretar el fichaje de Ángel Correa de cara al próximo mercado de pases de invierno, según informó Juan Patricio Balbi, periodista especializado en coberturas del "Millonario" y la Selección. Las tratativas, encabezadas por el dirigente Stefano Di Carlo, se vienen desarrollando desde hace semanas con el objetivo de incorporar al delantero campeón del mundo para el segundo semestre de 2026.
ð¨ Contamos en #ESPNF12 que Ãngel Correa vuelve a ser apuntado por River y ya se dieron los primeros contactos. La intenciÃ³n es avanzar para mitad de aÃ±o. Tiene contrato hasta 2030 en Tigres. pic.twitter.com/d8H1r5TntB— Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) April 23, 2026
Mientras el cuerpo técnico de Eduardo Coudet se enfoca en los ajustes futbolísticos tras el Superclásico, la dirigencia ya planifica el armado del plantel, donde también ha trascendido el interés por sumar al mediocampista uruguayo Mauro Arambarri.
Las posibilidades de que Correa arribe a Núñez se consideran concretas, principalmente debido a que el futbolista de 31 años ya habría dado su visto bueno para avanzar en la operación. Asimismo, desde ambos clubes informan que las conversaciones se mantienen en términos positivos y avanzan a paso firme.
No obstante, la ingeniería económica de la transferencia representa un desafío importante para River, dado que Tigres realizó una inversión cercana a los USD 9 millones para adquirir su pase desde el Atlético de Madrid hace apenas un año.
A pesar de que el delantero tiene un vínculo vigente con la institución mexicana hasta 2030 y es una pieza valorada en su equipo actual, Tigres ha mostrado predisposición para negociar su salida. River deberá realizar un esfuerzo financiero considerable no solo para cubrir el costo del traspaso, sino también para afrontar el contrato del jugador.
Aun con estas dificultades logísticas y monetarias, existe un optimismo compartido entre todas las partes involucradas para alcanzar un acuerdo que permita el regreso de Correa al fútbol argentino en julio.