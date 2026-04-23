Refuerzo de Selección: River inició gestiones para repatriar a un campeón del mundo

River inició gestiones con Tigres de México para intentar concretar el fichaje de Ángel Correa de cara al próximo mercado de pases de invierno, según informó Juan Patricio Balbi, periodista especializado en coberturas del "Millonario" y la Selección. Las tratativas, encabezadas por el dirigente Stefano Di Carlo, se vienen desarrollando desde hace semanas con el objetivo de incorporar al delantero campeón del mundo para el segundo semestre de 2026.