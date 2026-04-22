"Es un jugador blandito": El lapidario análisis de "Mostaza" Merlo sobre una de las figuras de River

Más allá de la situación de Páez, Merlo también puso el foco en Kevin Castaño, una de las compras más caras en la historia del club. A pesar de la gran inversión, el colombiano todavía no ha logrado hacer pie en Núñez. "Mostaza" fue directo al señalar que, por lo visto hasta ahora tanto en la etapa anterior como en la presente, Castaño no se ha adaptado al mundo River y su nivel está muy por debajo de lo esperado para un jugador de su jerarquía. "Tendrá que demostrarlo él, en los partidos que jugó no lo demostró", sentenció el ídolo millonario.