"Es un jugador blandito": El lapidario análisis de "Mostaza" Merlo sobre una de las figuras de River
El histórico volante y ex entrenador del Millonario no tuvo piedad con Kendry Páez tras el flojo rendimiento del ecuatoriano en el Superclásico. Además, cuestionó la falta de adaptación de Kevin Castaño y lamentó las bajas que condicionaron el esquema de Eduardo Coudet.
Resumen para apurados
- Reinaldo "Mostaza" Merlo calificó a Kendry Páez como un "jugador blandito" tras la derrota de River ante Boca en Núñez, cuestionando su falta de peso en el Superclásico del domingo.
- El análisis surge por el flojo nivel de refuerzos como Kevin Castaño y las bajas por lesión, como la de Fausto Vera, que condicionaron el esquema táctico de Eduardo Coudet.
- La falta de adaptación de las figuras extranjeras y los malos resultados recientes ponen bajo la lupa la gestión de los fichajes y el funcionamiento colectivo del equipo.
La derrota en el Superclásico dejó una herida abierta en Núñez y los silbidos del final fueron el reflejo de una actuación colectiva que estuvo lejos de las expectativas. Entre los señalados por el flojo nivel individual, Kendry Páez se llevó gran parte de las miradas, no solo de los hinchas sino también de referentes históricos. Reinaldo "Mostaza" Merlo, palabra autorizada en el mundo River con su récord de 563 partidos jugados, fue tajante al analizar al extremo ecuatoriano de 18 años que llegó a préstamo desde el Chelsea previo paso por el Racing de Estrasburgo.
En declaraciones a Radio La Red, Merlo confesó su sorpresa por la titularidad del joven atacante y lo definió con una frase que resonó fuerte: "Es un jugador blandito". Según Mostaza, el rendimiento de Páez en los pocos minutos que sumó desde su llegada, incluyendo el duelo por Sudamericana ante Carabobo, no justificaba su presencia desde el arranque en un partido de la intensidad de un Superclásico. El histórico volante remarcó que al equipo de Eduardo Coudet le sobró posesión por momentos, pero le faltó la profundidad y la contundencia necesaria para lastimar a un rival que siempre lo tuvo bien marcado.
El análisis táctico y las ausencias de peso en el mediocampo
Para Mostaza, el planteo del "Chacho" buscó priorizar el control de la pelota, pero se encontró con un equipo inconexo en los últimos metros. En este sentido, Merlo lamentó profundamente la ausencia de Fausto Vera, quien quedó marginado por un esguince de ligamento sufrido en el partido anterior. El ex DT resaltó que Vera es un jugador importante, con técnica y panorama, que formaba un complemento ideal junto a Aníbal Moreno. Su baja terminó resintiendo el funcionamiento de un mediocampo que no pudo imponer condiciones el domingo por la tarde.
La deuda millonaria y los refuerzos bajo la lupa
Más allá de la situación de Páez, Merlo también puso el foco en Kevin Castaño, una de las compras más caras en la historia del club. A pesar de la gran inversión, el colombiano todavía no ha logrado hacer pie en Núñez. "Mostaza" fue directo al señalar que, por lo visto hasta ahora tanto en la etapa anterior como en la presente, Castaño no se ha adaptado al mundo River y su nivel está muy por debajo de lo esperado para un jugador de su jerarquía. "Tendrá que demostrarlo él, en los partidos que jugó no lo demostró", sentenció el ídolo millonario.
Con solo siete partidos disputados, 299 minutos en cancha y sin goles en su haber, el presente de Kendry Páez y la irregularidad de los refuerzos estrella plantean un escenario complejo para el cuerpo técnico del equipo "Millonario".