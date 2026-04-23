Liga Federal: Red Star dio el golpe en Tucumán y derrotó a Asociación Mitre

El encuentro comenzó con un trámite parejo, tal como se preveía. Sebastián Osores abrió el marcador con un triple, mientras que Banegas se hacía fuerte en la pintura. Sin embargo, la respuesta de la visita no tardó en llegar, con la eficacia de Andrés Alderetes y Juan Cruz Herrera. A pesar de los aciertos externos de José “Pepe” Muruaga y Micaías Dupuy, Red Star cerró el primer cuarto arriba 30-26, gracias a un triple agónico de Cuenca.