Liga Federal: Red Star dio el golpe en Tucumán y derrotó a Asociación Mitre

Resumen para apurados
- Red Star de Catamarca venció 81-74 a Asociación Mitre en Tucumán por la Liga Federal. Con 23 puntos de Matías Cuenca, el equipo logró un triunfo clave para la División NOA.
- Tras liderar 51-38 al descanso, Red Star resistió la remontada de Mitre en el tramo final. La efectividad de Herrera y Sosa aseguró la victoria ante la presión del local en el cierre.
- La victoria ubica a Red Star cuarto en los playoffs. En un torneo de paridad absoluta, el equipo catamarqueño se consolida como candidato firme para la fase interconferencia.
Red Star de Catamarca logró un triunfo de gran valor como visitante al derrotar 81-74 a Asociación Mitre en el estadio "Dionisio Muruaga", en Tucumán, en un duelo clave pensando en la recta final de la fase regular de la División NOA de la Liga Federal.
La figura de la noche fue Matías Cuenca, determinante con 23 puntos, bien acompañado por el aporte colectivo de un equipo que supo manejar los tiempos del juego en un escenario siempre exigente. En el conjunto local, Rafael Banegas fue el máximo anotador con 21 unidades.
El encuentro comenzó con un trámite parejo, tal como se preveía. Sebastián Osores abrió el marcador con un triple, mientras que Banegas se hacía fuerte en la pintura. Sin embargo, la respuesta de la visita no tardó en llegar, con la eficacia de Andrés Alderetes y Juan Cruz Herrera. A pesar de los aciertos externos de José “Pepe” Muruaga y Micaías Dupuy, Red Star cerró el primer cuarto arriba 30-26, gracias a un triple agónico de Cuenca.
En el segundo segmento, el equipo catamarqueño logró marcar diferencias. Mitre intentó imponer condiciones desde su localía, pero la visita mostró mayor claridad. Mateo Codigoni, Gabriel Sosa y el propio Cuenca fueron claves para ampliar la ventaja y llevar a su equipo al descanso largo con un sólido 51-38.
Tras el entretiempo, el “Verde” reaccionó. Con el empuje de Iván Julián y la jerarquía de Muruaga, el conjunto tucumano comenzó a descontar. La levantada se consolidó con los aportes de Banegas, Graciano Moreno y Osores, lo que permitió achicar la brecha y cerrar el tercer cuarto 63-56.
En el último período, Mitre llegó a colocarse a cinco puntos, impulsado por la intensidad de Dupuy. Pero en el momento decisivo, Red Star volvió a mostrar su mejor versión: un triple clave de Sosa y la regularidad de Herrera, Alderetes y Cuenca inclinaron definitivamente la balanza a favor de la visita.
El 81-74 final reflejó la solidez colectiva de Red Star, que dio un paso importante en su objetivo de escalar posiciones en la tabla.
Una tabla abierta y con mucho en juego
El triunfo cobra aún más relevancia en un torneo marcado por la paridad. El objetivo de los ocho equipos participantes es posicionarse de la mejor manera de cara a los playoffs. Una vez finalizada la fase regular, los cruces serán 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°, de donde surgirán los cuatro clasificados de la División NOA para la instancia interconferencia.
En ese contexto, la construcción de un funcionamiento colectivo sólido aparece como un factor determinante en este tramo de la competencia. Hasta el momento, sólo El Carmen de Jujuy ha logrado sostener un andar perfecto, manteniéndose invicto, mientras que el resto de los equipos ya ha cedido entre dos y cuatro partidos.
Asociación Mitre, precisamente, suma ahora cuatro derrotas y deberá reacomodarse rápidamente para no perder terreno en la lucha por los puestos de clasificación.
Posiciones
El Carmen (Jujuy) — 7-0 (14 pts)
Talleres (Tafí Viejo) — 5-2 (12 pts)
Belgrano (Tucumán) — 5-3 (13 pts)
Red Star (Catamarca) — 4-3 (11 pts)
Concepción (Tucumán) — 3-3 (9 pts)
Asociación Mitre (Tucumán) — 3-4 (10 pts)
9 de Julio (Salta) — 1-7 (9 pts)
Montmartre — 1-7 (9 pts)
Lo que viene
La próxima jornada tendrá continuidad el domingo, cuando Concepción BB reciba a Talleres de Tafí Viejo desde las 21, en un duelo clave para ambos pensando en la clasificación.
Luego, el lunes 27, Asociación Mitre visitará a Montmartre, mientras que el martes 28 Red Star será local ante Concepción BB, en encuentros que comenzarán a perfilar la recta final de la fase regular.