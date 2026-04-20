Belgrano fue contundente en su visita a Concepción BB y se afirma en lo alto de la Liga Federal
Con una actuación estelar de Máximo Araujo, el "Patriota" impuso su jerarquía como visitante ante el "León" y se llevó una victoria aplastante por 107-77. El equipo de Hugo Angelicola dominó de punta a punta en una noche marcada por la tormenta, consolidando su chapa de candidato en la División NOA.
Resumen para apurados
- Belgrano venció 107-77 a Concepción BB en La Banda del Río Salí por la jornada 7 de la Liga Federal de Básquet, consolidándose en los puestos de vanguardia de la División NOA.
- Pese a la lluvia en Tucumán, el equipo de Hugo Angelicola dominó con una actuación estelar de Máximo Araujo y una alta efectividad perimetral que neutralizó la reacción local.
- Con esta victoria, Belgrano escala al segundo puesto con 13 puntos y ratifica su candidatura. En la próxima fecha recibirá a Montmartre, buscando estirar su racha positiva.
A pesar de la intensa lluvia que azotaba a Tucumán, Belgrano no tardó en encender los motores dentro del parquet en la jornada 7 de la Liga Federal de Básquet. Desde el primer cuarto, la visita mostró una efectividad envidiable desde el perímetro, castigando las dudas defensivas de Concepción BB. Ignacio Rojas fue el encargado de abrir la brecha con tiros externos precisos, liderando un parcial rápido de 9-2 que descolocó al dueño de casa. Acompañado por la agresividad de Nataniel Rodríguez en las penetraciones y la solidez de Saulo Bieschke en la pintura, el equipo de Hugo Angelicola construyó una ventaja cómoda que le permitió manejar los ritmos y marcharse al descanso largo con un tablero de 52-37.
En el reinicio, Concepción BB intentó apelar a la mística para revertir la historia. El equipo local subió la intensidad defensiva y encontró respuestas en las manos de Ignacio Corbalán, quien junto a Lautaro Rivadeneira, comenzó a lastimar desde larga distancia. Con la conducción de Raúl Albertus y el empuje de Tomás Rodríguez, el "León" logró incluso quedarse con el tercer parcial por la mínima diferencia (27-26), encendiendo una luz de esperanza para la parcialidad local.
Sin embargo, la jerarquía de Belgrano salió a relucir en el momento justo del último periodo. Lejos de entrar en pánico, el equipo visitante recuperó la memoria colectiva y volvió a cerrar los caminos hacia su aro. Máximo Araujo se hizo dueño absoluto del trámite, liderando cada transición con inteligencia y efectividad, convirtiéndose en el gran goleador y figura indiscutida de la noche.
El marcador final de 107-77 no solo refleja la contundencia ofensiva, sino la solidez de un Belgrano que supo cerrar el juego con autoridad gracias a la conducción de Araujo y el aporte clave de Fernando Ortiz desde la larga distancia.
El horizonte en la División NOA
Con este resultado, Belgrano ratifica su buen presente en la jornada 7 de la competencia y se prepara para ser local en la próxima fecha ante Montmartre de Catamarca. Por el lado de Concepción BB, la derrota lo deja con la urgencia de dar vuelta la página rápidamente para intentar una recuperación en su próximo compromiso en casa, donde recibirá a Talleres de Tafí Viejo.
Tabla de posiciones
El Carmen (Jujuy) — 7 PJ | 7-0 | 14 pts
Belgrano (Tucumán) — 8 PJ | 5-3 | 13 pts
Talleres (Tafí Viejo) — 7 PJ | 5-2 | 12 pts
Red Star (Catamarca) — 6 PJ | 3-3 | 9 pts
Asociación Mitre (Tucumán) — 6 PJ | 3-3 | 9 pts
Concepción BB — 6 PJ | 3-3 | 9 pts
9 de Julio (Salta) — 8 PJ | 1-7 | 9 pts
Montmartre (Catamarca) — 8 PJ | 1-7 | 9 pts