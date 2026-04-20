Belgrano fue contundente en su visita a Concepción BB y se afirma en lo alto de la Liga Federal

A pesar de la intensa lluvia que azotaba a Tucumán, Belgrano no tardó en encender los motores dentro del parquet en la jornada 7 de la Liga Federal de Básquet. Desde el primer cuarto, la visita mostró una efectividad envidiable desde el perímetro, castigando las dudas defensivas de Concepción BB. Ignacio Rojas fue el encargado de abrir la brecha con tiros externos precisos, liderando un parcial rápido de 9-2 que descolocó al dueño de casa. Acompañado por la agresividad de Nataniel Rodríguez en las penetraciones y la solidez de Saulo Bieschke en la pintura, el equipo de Hugo Angelicola construyó una ventaja cómoda que le permitió manejar los ritmos y marcharse al descanso largo con un tablero de 52-37.