¿Volvieron? El video de Siciliani y Castro que encendió rumores de reconciliación

Resumen para apurados
- Griselda Siciliani desmintió rumores de reconciliación con Luciano Castro tras viralizarse un video de ambos en Mar de Cobo, aclarando que las imágenes son del invierno pasado.
- El video los mostraba bajando de un auto, pero la actriz afirmó que no se ven desde su separación en febrero, ocurrida tras filtrarse audios del actor con otra mujer.
- El interés mediático persiste por el pasado de la pareja y la internación del actor. Sin embargo, Siciliani mantiene su firme decisión de no retomar el vínculo afectivo.
La difusión de un video en redes sociales volvió a instalar dudas sobre el presente entre Griselda Siciliani y Luciano Castro, una de las exparejas más seguidas del espectáculo local. Las imágenes, registradas en Mar de Cobo, los mostraban descendiendo de un mismo vehículo en una zona vinculada a un proyecto compartido durante su relación.
La escena generó especulaciones inmediatas sobre un posible acercamiento. Sin embargo, la actriz salió rápidamente a aclarar la situación y puso fin a las versiones.
“No lo veo desde que me separé”: la palabra de Siciliani
Consultada por el periodista Luis Bremer, Siciliani fue tajante: “Es totalmente falso. El video que circula es del invierno pasado. No lo veo desde que me separé”. Con esa declaración, descartó cualquier tipo de reconciliación.
La ruptura entre ambos se había concretado en febrero, tras un episodio mediático que incluyó la filtración de audios que Castro habría enviado a una joven llamada Sarah Borrel, a quien conoció durante un viaje a España. Ese hecho marcó un punto de quiebre definitivo.
Después de la separación, el actor atravesó un momento personal complejo que derivó en su internación en un centro especializado. Aunque Siciliani siguió de cerca su evolución, decidió mantener distancia y no retomar el vínculo.
Actualmente, la actriz sostiene una postura firme: no hay contacto ni intención de reconciliación. Pese a ello, cada aparición de material vinculado a la pareja continúa generando repercusión y alimentando el interés del público.