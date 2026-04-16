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Qué dijo Griselda Siciliani sobre los rumores de reconciliación con Luciano Castro

La actriz rompió el silencio y fue tajante sobre su situación sentimental, en medio de la promoción de su serie en Netflix.

Luciano Castro y Griselda Sicialini se separaron hace dos meses. Luciano Castro y Griselda Sicialini se separaron hace dos meses. TN
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz Griselda Siciliani desmintió este miércoles en Buenos Aires los rumores de reconciliación con Luciano Castro, tras separarse hace dos meses por motivos personales.
  • Durante la promoción de su serie en Netflix, Siciliani aclaró que no mantiene contacto con el actor tras su reciente internación y reafirmó que el vínculo está terminado.
  • Al fijar límites sobre su vida privada, la actriz busca frenar las especulaciones mediáticas mientras su carrera profesional atraviesa un gran momento por el éxito de Envidiosa.
Resumen generado con IA

Griselda Siciliani enfrentó los rumores, que surgieron en las últimas horas, que indicaban que había una especie de reconciliación con Luciano Castro

Tras la mediática internación del actor, la protagonista de Envidiosa (Netflix) rompió el silencio en medio de su promoción de la exitosa serie y fue contundente al hablar sobre su presente sentimental.

Griselda Siciliani festejó sus 48 años en Italia con un mensaje para Luciano Castro

Griselda Siciliani festejó sus 48 años en Italia con un mensaje para Luciano Castro

Fiel a su bajo perfil cuando se trata de su vida privada, Siciliani desactivó cualquier versión de acercamiento con su expareja en una entrevista con Los Profesionales de Siempre (El Nueve), donde dejó en claro su postura: “No, no, no, no. No. Pero estoy muy bien. Muy bien”.

En esa misma línea, insistió: “No es verdad que nos reconciliamos con Luciano, pero estoy muy bien”, aseguró en el ciclo que conduce Flor de la V.

Visiblemente incómoda con el tema, la actriz remarcó que el vínculo está completamente terminado: “No seguimos hablando. Lo mejor siempre, lo mejor siempre. Pero bueno, estamos separados ya hace un tiempo largo”.

Griselda Siciliani festejó sus 48 años en Italia con un mensaje para Luciano Castro

Griselda Siciliani festejó sus 48 años en Italia con un mensaje para Luciano Castro

Por último, cuando le consultaron si existía la posibilidad de una futura reconciliación, fue categórica y puso un límite: “Sí, yo no hablo de estas cosas”.

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