Griselda Siciliani festejó sus 48 años en Italia con un mensaje para Luciano Castro

Resumen para apurados
- Griselda Siciliani celebró sus 48 años en Italia con su hermana Pauli, recorriendo Sicilia y Calabria en un viaje de relax tras su reciente distanciamiento de Luciano Castro.
- La actriz compartió postales gastronómicas bajo el lema "comer, comer, comer" y evitó dar detalles sobre su vínculo con Castro, optando por un festejo íntimo y alejado de la prensa.
- La actitud de Siciliani marca una postura de hermetismo frente a su vida privada y prioriza el bienestar personal, redefiniendo su imagen pública lejos de los conflictos amorosos.
El cumpleaños de Griselda Siciliani tuvo este año un condimento especial. Lejos de Buenos Aires y en medio de su distancia con Luciano Castro, la actriz decidió celebrar sus 48 con un viaje a Italia que rápidamente se volvió tema de conversación.
Instalada entre paisajes soñados, Sicilia y parte de Calabria, Siciliani mostró en sus redes una faceta relajada, descontracturada y muy conectada con el disfrute. Sin escándalos ni referencias directas a su situación sentimental, eligió compartir momentos simples pero significativos, donde la comida, el humor y la compañía fueron protagonistas.
Y fue justamente ahí donde apareció una de las frases que mejor resume su presente. “Vieron la película ‘Comer, Rezar, Amar’? Bueno, esto sería más bien ‘Comer, comer, comer’ peliculón. Sicilia y un poquito de Calabria”, escribió, con ironía y frescura, dejando en claro que está enfocada en disfrutar sin culpas.
Ese espíritu también se reflejó en otra de sus publicaciones, donde mostró su festejo de cumpleaños con un detalle muy particular. “Acá ya es mi cumpleaños. FELIZ CUMPLE PARA MÍ. Un lujo el cannolo con velita que produjo Pauli Siciliani”, expresó, destacando el gesto de su hermana, quien la acompañó en este viaje tan especial.
Lejos de las grandes producciones, la actriz optó por un festejo íntimo, con pequeños placeres y momentos compartidos. En ese marco, también dejó ver su conexión con la gastronomía local y el disfrute cotidiano, sin necesidad de grandes eventos ni celebraciones multitudinarias.
En medio de este presente, también fue clara al marcar su postura frente a las versiones sobre su vida amorosa. “No tengo nada para decir”, respondió cuando fue consultada por su vínculo con Castro, dejando en evidencia que no tiene intención de alimentar rumores ni polémicas.
Así, entre humor, comida, complicidad familiar y frases que no pasan desapercibidas, Siciliani dejó una imagen clara de su presente. Lejos del conflicto y enfocada en el disfrute, su cumpleaños terminó siendo mucho más que una celebración: una declaración de principios. Porque si algo dejó en claro, es que hoy su prioridad es simple… y deliciosa: vivir, viajar y, como ella misma dijo, “comer, comer, comer”.