Griselda Siciliani festejó sus 48 años en Italia con un mensaje para Luciano Castro

Así, entre humor, comida, complicidad familiar y frases que no pasan desapercibidas, Siciliani dejó una imagen clara de su presente. Lejos del conflicto y enfocada en el disfrute, su cumpleaños terminó siendo mucho más que una celebración: una declaración de principios. Porque si algo dejó en claro, es que hoy su prioridad es simple… y deliciosa: vivir, viajar y, como ella misma dijo, “comer, comer, comer”.