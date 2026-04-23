Colapinto en Buenos Aires: el inédito posteo de Alpine que emocionó a los fanáticos

La expectativa por la presentación de Franco Colapinto en Buenos Aires entró en su etapa final, y la escudería Alpine se encargó de encender la previa con un gesto que rápidamente se volvió viral. A través de sus redes sociales, el equipo francés compartió una fotografía retro del piloto de Pilar cuando era apenas un niño, acompañada por la frase: “Poco sabía este chico de Buenos Aires lo que está destinado a lograr este fin de semana”.