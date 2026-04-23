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Colapinto en Buenos Aires: el inédito posteo de Alpine que emocionó a los fanáticos

A horas de una jornada histórica en Palermo, la escudería francesa encendió la previa con un recuerdo de la infancia del piloto de Pilar.

ÚLTIMAS HORAS. Alpine encendió la previa de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires con un tierno posteo. ÚLTIMAS HORAS. Alpine encendió la previa de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires con un tierno posteo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto protagonizará este domingo una exhibición histórica de Fórmula 1 en Palermo, Buenos Aires, tras un emotivo posteo viral de la escudería Alpine en redes sociales.
  • La jornada gratuita incluirá el manejo del Lotus E20 y el mítico auto de Juan Manuel Fangio. La organización dispuso pantallas y fanzones ante la masiva convocatoria esperada.
  • Este evento representa un hito para el deporte nacional al unir el legado de Fangio con el ascenso de Colapinto, potenciando el interés por la máxima categoría en el país.
Resumen generado con IA

La expectativa por la presentación de Franco Colapinto en Buenos Aires entró en su etapa final, y la escudería Alpine se encargó de encender la previa con un gesto que rápidamente se volvió viral. A través de sus redes sociales, el equipo francés compartió una fotografía retro del piloto de Pilar cuando era apenas un niño, acompañada por la frase: “Poco sabía este chico de Buenos Aires lo que está destinado a lograr este fin de semana”.

El evento, que se desarrollará este domingo sobre un circuito callejero en los bosques de Palermo, marcará un hito histórico: será la primera vez que un piloto argentino conduzca un monoplaza de Fórmula 1 por las calles de la ciudad de Buenos Aires.

Cronograma y detalles del evento

La jornada comenzará temprano con la apertura de la Fanzone y contará con momentos de alto impacto emocional y deportivo. Uno de los puntos más esperados será a las 14.30, cuando Colapinto se ponga al volante del legendario "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio. Además, realizará exhibiciones a bordo del Lotus E20 (modelo de 2012).

09: Apertura Fanzone.

11.25: Entrevista a Franco Colapinto.

11.50: Show musical de Soledad Pastorutti.

12.45: Primera exhibición con el Lotus E20.

13.55: Show musical de Luck Ra.

14.30: Manejo del histórico auto de Juan Manuel Fangio.

15.15: Segunda salida con el Lotus E20.

15.55: Recorrida en bus descapotable para saludar al público.

16.15: Cierre del evento.

Accesos y pantallas gigantes

La organización dispuso dos sectores principales de acceso gratuito para los fanáticos: la Plaza Intendente Seeber y la Plaza Sicilia (en las inmediaciones del Jardín Japonés).

Dada la masividad que se espera, se distribuirán pantallas gigantes en puntos estratégicos de la zona para seguir cada detalle de la exhibición:

- Libertador y Casares / Libertador y Cavia.

- Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario) / Figueroa Alcorta y Salguero / Figueroa Alcorta y Dorrego.

- Sarmiento y Colombia.

- Bullrich y Cerviño.

El despliegue de Alpine y la organización local buscan brindar un marco de seguridad y visibilidad a una jornada que promete ser inolvidable para el automovilismo nacional, uniendo el legado de Fangio con el presente de Colapinto en la máxima categoría del mundo.

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