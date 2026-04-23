Defensa y Justicia vs. Boca: hora, formaciones y dónde ver el partido en vivo

En el fútbol argentino los momentos de euforia suelen ser breves y el calendario no ofrece tregua. Tras el impacto emocional que significó el triunfo en el Superclásico, Boca debe cambiar rápidamente el chip para visitar a Defensa y Justicia este jueves, desde las 20, en el estadio "Norberto Tito Tomaghello". El encuentro, que contará con la presencia de ambas parcialidades, marcará el inicio de la decimosexta fecha de la Zona A del torneo Apertura y podrá verse a través de la señal de ESPN Premium.
El presente del "Xeneize" es inmejorable. Bajo la conducción de Claudio Úbeda, el equipo extendió su invicto a 13 partidos y se ubica tercero con 24 unidades, a un paso de sellar su clasificación a los playoffs. Sin embargo, el "Sifón" entiende que la economía de los esfuerzos es clave: con el crucial duelo ante Cruzeiro en Brasil a la vuelta de la esquina, el entrenador apostará por una rotación masiva, manteniendo únicamente a Leandro Brey en el "11" titular.
La estructura alternativa de Boca presentará nombres de peso que buscan ganar rodaje. En el fondo, retornará la línea conformada por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. El medio campo contará con la experiencia de Ander Herrera y el despliegue de Tomás Belmonte, mientras que Alan Velasco —o posiblemente Williams Alarcón— completará el sector. En la fase ofensiva, Exequiel Zeballos oficiará de enganche por detrás de un doble "9" integrado por Milton Giménez y Ángel Romero. En caso de obtener una victoria por una diferencia de tres goles, el club de la Ribera trepará momentáneamente a lo más alto de su zona.
Por su parte, el equipo de Mariano Soso llega en una situación de urgencia. Tras haber sido el último invicto del certamen, el "Halcón" encadenó tres derrotas consecutivas (Instituto, Talleres e Independiente) que lo dejaron en la cornisa de los puestos de clasificación. Para los de Varela, este duelo en su casa representa la oportunidad de frenar la caída libre y recuperar la memoria futbolística que los hizo protagonistas en la primera mitad del torneo.
El historial reciente le sonríe al local: la última vez que se enfrentaron, en septiembre pasado, Defensa y Justicia se impuso por 2 a 1 en un final agónico. Dirigido por Andrés Gariano, el choque de este jueves pondrá a prueba si el pragmatismo de la rotación de Úbeda es suficiente para sostener el impulso ganador o si la necesidad de Soso logra romper el bucle negativo de los de Varela.
Probables formaciones
Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, David Martínez; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Boca Juniors: Brey; Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida; Herrera, Velasco (o Alarcón), Belmonte; Zeballos; Giménez y Romero. DT: Claudio Úbeda.