Defensa y Justicia vs. Boca: hora, formaciones y dónde ver el partido en vivo

La estructura alternativa de Boca presentará nombres de peso que buscan ganar rodaje. En el fondo, retornará la línea conformada por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. El medio campo contará con la experiencia de Ander Herrera y el despliegue de Tomás Belmonte, mientras que Alan Velasco —o posiblemente Williams Alarcón— completará el sector. En la fase ofensiva, Exequiel Zeballos oficiará de enganche por detrás de un doble "9" integrado por Milton Giménez y Ángel Romero. En caso de obtener una victoria por una diferencia de tres goles, el club de la Ribera trepará momentáneamente a lo más alto de su zona.