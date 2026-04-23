Secciones
DeportesFútbol

Defensa y Justicia vs. Boca: hora, formaciones y dónde ver el partido en vivo

Tras la euforia del Superclásico, el equipo de Úbeda cambia el chip y se prepara para un desafío clave en Florencio Varela.

BUSCA EXTENDER LA RACHA. Boca acumula un invicto de 13 partidos sin perder de manera consecutiva. Esta noche, en Florencio Varela, el conjunto de Claudio Úbeda intentará sumar puntos en una cancha complicada. BUSCA EXTENDER LA RACHA. Boca acumula un invicto de 13 partidos sin perder de manera consecutiva. Esta noche, en Florencio Varela, el conjunto de Claudio Úbeda intentará sumar puntos en una cancha complicada.
Hace 9 Min

En el fútbol argentino los momentos de euforia suelen ser breves y el calendario no ofrece tregua. Tras el impacto emocional que significó el triunfo en el Superclásico, Boca debe cambiar rápidamente el chip para visitar a Defensa y Justicia este jueves, desde las 20, en el estadio "Norberto Tito Tomaghello". El encuentro, que contará con la presencia de ambas parcialidades, marcará el inicio de la decimosexta fecha de la Zona A del torneo Apertura y podrá verse a través de la señal de ESPN Premium.

El presente del "Xeneize" es inmejorable. Bajo la conducción de Claudio Úbeda, el equipo extendió su invicto a 13 partidos y se ubica tercero con 24 unidades, a un paso de sellar su clasificación a los playoffs. Sin embargo, el "Sifón" entiende que la economía de los esfuerzos es clave: con el crucial duelo ante Cruzeiro en Brasil a la vuelta de la esquina, el entrenador apostará por una rotación masiva, manteniendo únicamente a Leandro Brey en el "11" titular.

La estructura alternativa de Boca presentará nombres de peso que buscan ganar rodaje. En el fondo, retornará la línea conformada por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida. El medio campo contará con la experiencia de Ander Herrera y el despliegue de Tomás Belmonte, mientras que Alan Velasco —o posiblemente Williams Alarcón— completará el sector. En la fase ofensiva, Exequiel Zeballos oficiará de enganche por detrás de un doble "9" integrado por Milton Giménez y Ángel Romero. En caso de obtener una victoria por una diferencia de tres goles, el club de la Ribera trepará momentáneamente a lo más alto de su zona.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso llega en una situación de urgencia. Tras haber sido el último invicto del certamen, el "Halcón" encadenó tres derrotas consecutivas (Instituto, Talleres e Independiente) que lo dejaron en la cornisa de los puestos de clasificación. Para los de Varela, este duelo en su casa representa la oportunidad de frenar la caída libre y recuperar la memoria futbolística que los hizo protagonistas en la primera mitad del torneo.

El historial reciente le sonríe al local: la última vez que se enfrentaron, en septiembre pasado, Defensa y Justicia se impuso por 2 a 1 en un final agónico. Dirigido por Andrés Gariano, el choque de este jueves pondrá a prueba si el pragmatismo de la rotación de Úbeda es suficiente para sostener el impulso ganador o si la necesidad de Soso logra romper el bucle negativo de los de Varela.

Probables formaciones

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, David Martínez; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca Juniors: Brey; Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida; Herrera, Velasco (o Alarcón), Belmonte; Zeballos; Giménez y Romero. DT: Claudio Úbeda.

Temas Club Atlético Boca JuniorsClub Social y Deportivo Defensa y JusticiaNicolás FigalTomás BelmonteExequiel ZeballosMariano SosoAnder HerreraClaudio Úbeda
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nuevo golpe judicial para Claudio Tapia y Pablo Toviggino: un fiscal se opuso a cerrar la causa por evasión

Nuevo golpe judicial para Claudio Tapia y Pablo Toviggino: un fiscal se opuso a cerrar la causa por evasión

Lo más popular
Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y comercios
1

Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y comercios

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?
2

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Imputan al alumno de la Facultad de Psicología que hizo un posteo amenazante
3

Imputan al alumno de la Facultad de Psicología que hizo un posteo amenazante

Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
4

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

Roban motos y vehículos, son desarmados y en 10 días los mandan por encomiendas
5

Roban motos y vehículos, son desarmados y en 10 días los mandan por encomiendas

Ranking notas premium
“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
1

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
2

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
3

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
4

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario
5

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Más Noticias
¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

Un testigo reveló una deuda de Manuel Adorni por U$S65.000

Un testigo reveló una deuda de Manuel Adorni por U$S65.000

Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y comercios

Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y comercios

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias

Roban motos y vehículos, son desarmados y en 10 días los mandan por encomiendas

Roban motos y vehículos, son desarmados y en 10 días los mandan por encomiendas

Imputan al alumno de la Facultad de Psicología que hizo un posteo amenazante

Imputan al alumno de la Facultad de Psicología que hizo un posteo amenazante

Proceso electoral: denuncian un “Plan sistemático de violación al estatuto de la UNT”

Proceso electoral: denuncian un “Plan sistemático de violación al estatuto de la UNT”

Comentarios