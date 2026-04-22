Nuevo golpe judicial para Claudio Tapia y Pablo Toviggino: un fiscal se opuso a cerrar la causa por evasión

El frente judicial de la AFA sumó un nuevo capítulo y no fue favorable para Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Según reveló el diario Clarín, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial rechazó el planteo presentado por las defensas para intentar cerrar la causa en la que ambos dirigentes están procesados por presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales.