Nuevo golpe judicial para Claudio Tapia y Pablo Toviggino: un fiscal se opuso a cerrar la causa por evasión

Resumen para apurados
- El fiscal Claudio Navas Rial rechazó cerrar la causa por evasión contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino de la AFA en Buenos Aires, al considerar insuficiente el pago de la deuda.
- La defensa buscaba extinguir la acción penal mediante la reparación integral. Se investiga la retención indebida de $19.300 millones en aportes, pese a existir fondos suficientes.
- Si el juez Diego Amarante confirma los procesamientos, los dirigentes irán a juicio oral. El fallo sienta un precedente sobre la responsabilidad tributaria en entidades deportivas.
El frente judicial de la AFA sumó un nuevo capítulo y no fue favorable para Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Según reveló el diario Clarín, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial rechazó el planteo presentado por las defensas para intentar cerrar la causa en la que ambos dirigentes están procesados por presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales.
La estrategia de la defensa de Toviggino apuntaba a que el pago posterior de la deuda fuese considerado una “reparación integral” del daño, una figura contemplada por la ley para extinguir la acción penal en ciertos casos. Sobre esa base, los acusados solicitaron que el expediente quedara sin efecto.
Sin embargo, el fiscal se opuso y sostuvo que cancelar la deuda no implica, por sí mismo, reparar integralmente el perjuicio ocasionado al sistema tributario y de seguridad social. En su dictamen, argumentó que el planteo no contempla el daño institucional generado por el incumplimiento de obligaciones que, según la investigación, podían haberse pagado en tiempo y forma.
En la causa, el juez Diego Amarante procesó a Tapia, Toviggino, Gustavo Lorenzo, Cristian Malaspina y Víctor Blanco por supuesta apropiación indebida agravada de tributos y recursos de la seguridad social. La imputación gira en torno a pagos demorados por $19.300 millones, pese a que (según la resolución judicial) la AFA contaba con fondos suficientes.
ARCA también se opuso al pedido de Tapia y Toviggino
También la agencia recaudadora ARCA, querellante en el expediente, se pronunció en contra del pedido de cierre. Ahora será Amarante quien deba resolver.
Mientras tanto, la Cámara en lo Penal Económico también analiza las apelaciones sobre los procesamientos y una recusación impulsada por Toviggino para apartar al juez. Si los procesamientos son confirmados, la causa quedará en condiciones de avanzar hacia juicio oral.