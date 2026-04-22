La Municipalidad capitalina defendió la recolección de naranjas y negó daños al arbolado urbano

En ese sentido, explicaron que la intervención fue previamente planificada y que la recolección se realiza en una etapa en la que el fruto aún no alcanzó su madurez completa. Según detallaron, esta decisión busca evitar la caída de las naranjas en la vía pública, lo que podría generar inconvenientes tanto para peatones como para la circulación vehicular.