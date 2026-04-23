Diseñar con intención: las claves para comunicar mejor y evitar errores que afectan a tu marca

Otro de los temas más actuales que aborda el episodio es la delgada línea entre inspiración y copia. En un mundo hiperconectado, donde todos miramos lo mismo en plataformas como Pinterest o redes sociales, Vale plantea una postura clara: el problema no es inspirarse, sino perder el objetivo propio y diseñar desde la tendencia en lugar de la estrategia. Y ahí aparece una alerta clave para quienes crean contenido o tienen marcas: no todo lo que está “de moda” funciona para tu negocio.