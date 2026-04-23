Diseñar con intención: las claves para comunicar mejor y evitar errores que afectan a tu marca
Resumen para apurados
- Valentina Masino explicó en el podcast 'Fuera de Guión' de LA GACETA cómo usar el diseño gráfico con intención para comunicar y vender mejor en el entorno digital actual.
- La experta analizó el paso de lo artesanal a lo digital y destacó que diseñar implica resolver problemas con criterio, priorizando los objetivos sobre la estética o las modas.
- La charla resalta que, pese al avance de la IA, la identidad de marca depende de la estrategia humana para evitar resultados genéricos y lograr una diferenciación real.
En el episodio 8 de Fuera de Guión, el podcast de Academia We y LA GACETA, la conversación se mete en un terreno que atraviesa a emprendedores, marcas y creadores: el diseño gráfico como herramienta para comunicar, diferenciarse y vender. La invitada es Valentina Masino, licenciada en diseño gráfico, que propone bajar el diseño de ese lugar “intimidante” a algo mucho más cercano, práctico y entrenable.
Desde el inicio, la charla deja en claro algo clave: nadie “nace diseñador”, pero todos pueden entrenar la creatividad. Vale cuenta cómo su recorrido empezó más desde lo artesanal que desde lo digital, explorando distintas formas de expresión hasta encontrar en el diseño el punto de unión entre lo artístico y la comunicación. Y ahí aparece una de las primeras revelaciones del episodio: muchas veces ya estamos diseñando sin saberlo.
Pero el verdadero valor de esta entrevista está en cómo traduce el diseño a decisiones concretas. En un contexto donde herramientas como la inteligencia artificial parecen democratizar todo, Vale pone el foco en lo que no se puede automatizar: el criterio, el objetivo y la intención detrás de cada pieza. Porque diseñar no es solo “hacer algo lindo”, sino resolver un problema: ¿quiero vender? ¿informar? ¿posicionar una marca? A partir de ahí, todo lo demás -tipografías, colores, composición- empieza a tener sentido.
Otro de los temas más actuales que aborda el episodio es la delgada línea entre inspiración y copia. En un mundo hiperconectado, donde todos miramos lo mismo en plataformas como Pinterest o redes sociales, Vale plantea una postura clara: el problema no es inspirarse, sino perder el objetivo propio y diseñar desde la tendencia en lugar de la estrategia. Y ahí aparece una alerta clave para quienes crean contenido o tienen marcas: no todo lo que está “de moda” funciona para tu negocio.
La conversación también abre un capítulo inevitable: la inteligencia artificial. Lejos de verla como una amenaza, Valentina la define como una aliada que agiliza procesos, pero advierte sobre su límite: la IA puede generar piezas, pero no construye identidad. El riesgo, dice, es caer en diseños genéricos, sin alma ni diferenciación. Por eso, insiste en algo que atraviesa todo el episodio: el valor está en conocer profundamente al cliente, en hacer buenas preguntas y en construir desde ahí una voz propia.
Además, deja tips concretos y aplicables para cualquiera que quiera mejorar su comunicación visual:
* Definir el objetivo antes de diseñar
* Priorizar qué mensaje se debe leer primero
* Recién después elegir colores y tipografías
Simple, pero potente
Hacia el final, el episodio se vuelve más íntimo. Vale comparte que uno de sus mayores aprendizajes no vino de la universidad, sino del mundo real: animarse a salir al mercado, poner límites y, sobre todo, aprender a escuchar a los clientes. Porque muchas veces -dice- la respuesta no está en el diseñador, sino en el otro… solo hay que saber cómo encontrarla.
Un episodio ideal para quienes sienten que el diseño es un “mundo aparte”, pero necesitan comunicar mejor lo que hacen. O para quienes ya están creando y quieren dejar de improvisar para empezar a diseñar con intención.